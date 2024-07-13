台灣二手衣消費調查 女性接受度最高、市場發展具成長潛力

東方線上消費者調查提及，整體而言台灣二手衣市場仍具成長潛力，尤其是女性消費者的接受度較高。（Pixabay）

2024/07/13 10:11

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕部分民眾會將較少穿的衣服出售，根據東方線上消費者調查顯示，曾購買二手衣以女性消費者的購買比例高於男性，目前二手衣市場以女性為主力購買族群。整體而言台灣二手衣市場仍具成長潛力，尤其是女性消費者的接受度較高。

東方線上消費者研究集團每月自主調查時間在今年6月，研究期間03月27日至06月25日，有效樣本數1000份，涵蓋20歲至59歲消費者。調查數據顯示，64％的消費者每半年至少購衣1次，其中20世代年輕消費者的購買頻率更高，3成年輕人每1至2個月就買1次。過去購入二手衣的人占29.3％，其中女性消費者的購買比例高於男性，38.4％的女性有購買經驗，男性消費者僅有20.2％，顯見目前的二手衣市場以女性為主力購買族群。

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通路方面，台灣的二手衣市場目前以C2C模式為主，但B2C模式的二手衣品牌交易是一片尚未完全開發藍海。20世代消費者對B2C形式的二手衣品牌交易較為熟悉，其它世代的消費者仍主要透過C2C通路（如綜合電商、二手市集）購買二手衣物。

至於二手衣購買的考量因素為何？調查結果發現，消費者購買二手衣考慮的3大主因依次為：服飾保存狀態（65.2%）、是否好穿搭（53.2%）和服飾類型（51.9％）。其中40世代對於服飾保存狀態的要求最高（71.1％），而50世代最重視二手衣的穿搭便利性（66.7％），且男性消費者重視衣服品牌（34.7％）和特定風格（25.7％）的比例都高於女性。

價格方面，若排除高奢品牌與冬季大衣等高價單品，調查顯示70.6％消費者購買二手衣的平均單價低於500元，僅1.4％消費者願意花超過2000元購買二手衣。若以性別來看，11.9％男性消費者購買二手衣單價超過1,000元，可見男性可能為高單價品牌二手衣的潛力客群。

在從未買過二手衣的消費者當中，有25.9％表示未來有意願購買，然而二手衣的清潔問題（56.7％）、二手衣來源不明（53.6％）是讓他們持續觀望的2大主因。此外，27.1％消費者表示缺乏信賴的購買管道也是影響購買意願的重要因素。

東方線上表示，台灣二手衣購買風氣仍屬小眾，僅有29.3％的消費者購買過，消費者的認知和信任問題依然存在，主要集中在清潔和品質方面的疑慮。為提高消費者的信任度和購買意願，建議業者加強對二手衣清潔和品質的保證，建立更透明和可信賴的商品來源與購買管道，就有機會提高消費者購買意願。

衣櫃中的衣服過去1年真正有在穿的比例圖表。（東方線上提供）

過去購入二手衣的人占29.3％，其中女性消費者的購買比例高於男性。（東方線上提供）

購買二手衣的動機或原因圖表。（東方線上提供）

二手衣購買的考量因素圖表。（東方線上提供）

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