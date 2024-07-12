暢遊北投陽明山 ！「小9公車套票」明開賣 最低下殺45折

台北市觀傳局宣布13日開賣台灣好行「北投-竹子湖」小9公車系列套票。（記者林承鴻攝）

2024/07/12 18:20

〔記者林承鴻／台北報導〕暑假暢遊新北投溫泉和陽明山竹子湖，台北市推出7款台灣好行「小9公車套票」，每款皆包含北北基好玩卡，還有合作店家商品或門票兌換券、住宿或泡湯抵用券，限量優惠下殺最低45折，一日遊只要200元、二日遊550元，明天開賣。

觀傳局表示，市府今年也推出「新北投溫泉文化公車小39」，7月12日正式上路，於每週五、六、日行駛於新北投車站及硫磺谷間，首發限量1000張珍藏版紀念票券，售價39元可1日內無限搭乘新北投溫泉文化公車遊覽周邊景點

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台北市觀光傳播局今（12日）於新北投車站舉辦記者會，宣布7月13日開賣台灣好行「北投－竹子湖線」共7款小9公車系列套票，每款皆含北北基好玩卡，不僅能搭乘台灣好行「北投-竹子湖線」，還能在開卡當日無限次搭乘台北捷運及北北基公車，搭配北投夏日魔法節，輕鬆暢遊北投士林陽明山，套票將於燦星旅遊、可樂旅遊、KKDAY等通路販售。

觀傳局長王秋冬說，持小9公車套票可享超過30家台灣好行「北投-竹子湖線」沿線合作店家專屬優惠，套票專案價更下殺45折，一日遊只要200元、二日遊550元。新推出的小39公車從新北投站出發，可以讓遊客更便利的玩遍北投，希望大家都能搭乘綠色運具，坐公車、火車、捷運，然後騎腳踏車或步行來旅遊，歡迎大家來北投用餐、買北投地區特色產品。

台北市議員陳賢蔚說，北投好山好水好吃好喝好玩，他說，北投需要的不只是文化小旅行，來北投需要2天1夜深度旅遊，感謝市府各局處支持促成小39公車上路。他說新北投車站是北投觀光客第1名的地方，第2名是地熱谷，小39公車串聯9個文史和自然景點，讓遊客旅遊更便利友善。他更預告未來七虎公園游泳池會有藝文表演場所，可演出定目劇，希望讓新北投夜生活更豐富。

此外，觀傳局更首次推出「士林北投大連線」集章活動，串連北投、竹子湖及士林區一帶店家，遊客於指定店家或旅客服務中心收集4色印章，完成集章即可至新北投車站現場抽獎換好禮，獎品包含水美溫泉會館及泉都溫泉會館雙人房住宿券、桶柑酒禮盒等；另自7月13日起搭乘小9公車，上車就可獲取竹子湖農場門票折抵30元的優惠券，數量有限、送完為止。

台北市觀傳局推出7款台灣好行「北投-竹子湖」小9公車系列套票。（記者林承鴻攝）

台北市觀傳局長王秋冬（右起）、市議員陳賢蔚宣布13日開賣台灣好行「北投-竹子湖」小9公車系列套票。（記者林承鴻攝）

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