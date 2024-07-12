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府城迎媽祖52宮廟逾萬人參與 神佛壇「臺南400遶境潮T」亮相

盤古藥皇廟神佛壇為「府城迎媽祖」設計臺南400遶境服，今天首度亮相 。（記者王姝琇攝）

盤古藥皇廟神佛壇為「府城迎媽祖」設計臺南400遶境服，今天首度亮相 。（記者王姝琇攝）

2024/07/12 16:20

〔記者王姝琇／台南報導〕響應臺南400，祀典大天后宮9月28、29日舉行睽違6年的「府城迎媽祖」，總計52間宮廟（不含本廟）共襄盛舉。為迎接遶境盛事，盤古藥皇廟神佛壇更結合文化局授權的臺南400 LOGO設計潮T，今天首度亮相。

大天后宮說，迎媽祖遶境按例由延平郡王祠開山王廟為頭番，大埔福德祠、油行尾福德爺廟、仁厚境福德祠與延平郡王共乘轎，接著是台灣府城隍廟，其後番號順序於20日抽籤決定，尾番就是大天后宮鎮南媽，預估有逾萬人參與；其中，台北的大龍峒保安宮是唯一外縣市宮廟。

為迎接遶境盛事，各宮廟準備工作如火如荼展開，盤古藥皇廟神佛壇更結合文化局授權的臺南400 LOGO設計潮T，由神佛壇設計團隊陳耿宏、何玟慧共同發想，將臺南400意象融入宗教與文化活動，成為第一個因遶境活動申請臺南400設計的使用單位。

何玟慧說，設計中帶入「臺南400」字體，設定顏色採用鯤鯓沙白，展現媽祖海神和藥皇神農稻穗暖白色系為主題，並以其為發想設計出形象遶境衣服，神佛壇將以這件衣服帶給大家感受台南歷史文化串連宗教傳承的意義展現。

祀典大天后宮9月28、29日舉行睽違6年的「府城迎媽祖」，總計52間宮廟共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

祀典大天后宮9月28、29日舉行睽違6年的「府城迎媽祖」，總計52間宮廟共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

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