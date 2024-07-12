台積電效應 市長認證「目前高雄最好的社區多功能中心」動工

幼稚園小朋友表演16蹲版的舞龍舞獅，慶祝「援中派出所暨多功能社區中心」動土。（記者葛祐豪攝）

2024/07/12 12:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕隨著台積電進駐，高雄楠梓區人口不斷增加，市府砸下3.18億，興建兼具長照、育兒、治安、戶政的「援中派出所暨多功能社區中心」，今天（12日）由市長陳其邁揮鏟動土，他強調這裡是目前高雄最好的社區多功能中心！預計115年8月完工。

因應楠梓區人口伴隨著南部半導體S廊帶產業進駐而快速增加，高市府積極推動左楠區眾多重大建設，包括新台17線開闢，左營大路人行環境改善、楠陽國小既有校地內新建公共化幼兒園，及楠梓國小、藍田國小新建工程、楠梓運動中心等。

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今天動土的「楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程」，位於楠梓區藍田路，總經費約3.18億，由衛福部前瞻計畫補助約3895萬，市府自籌近2.8億，將興建地下1層、地上6層。1、2樓設有警察派出所，3樓規畫為托育中心，4樓是戶政事務所，5樓有日間照顧中心，6樓則是區公所大型集會堂與會議等，提供民眾諮詢與活動使用。

高雄市長陳其邁今天出席動土典禮，他指出，楠梓區近年發展迅速，人口增加，他80幾年選立委時來到援中港地區，夜晚漆黑一片，如今隨著高雄大學設立、台積電、新台17線開闢、及未來的捷運紫線，生活機能愈來愈好；他也提到台積電3個廠，每個廠1500人，3個廠就近5千人，楠梓區未來有望變成蛋黃區。

陳其邁強調，「援中派出所暨多功能社區中心」是目前高雄最好的社區多功能中心，各有60個日照、60個托育量能，配合藍田國小的興建，可因應大量移入援中港社區的人口，提供全面性服務。

高雄市工務局說明，「援中派出所暨多功能社區中心」以「城市山丘」設計概念，讓空間公共性隨著綠化空間立體化，也將取得綠建築和智慧建築標章，呈現「高雄厝」理念，115年8月完工後，將成為援中港地標性建築。

「援中派出所暨多功能社區中心」動土，市長陳其邁（中）揮鏟。（記者葛祐豪攝）

「援中派出所暨多功能社區中心」完工模擬圖。（工務局提供）

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