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天災臨工雲嘉南地區釋出1449個職缺 8/15前報名

天災臨工措施，開放災區的失業民眾申請，雲嘉南有1449個職缺。（勞發署雲嘉南分署提供）

天災臨工措施，開放災區的失業民眾申請，雲嘉南有1449個職缺。（勞發署雲嘉南分署提供）

2024/08/01 23:33

〔記者楊金城／台南報導〕為協助「凱米」颱風災後重建工作，勞動部啟動天災臨工措施，開放災區的失業民眾申請，其中勞動力發展署雲嘉南分署在雲嘉南地區釋出1449個職缺，包括台南398個、嘉義縣587個、雲林縣464個，即日起至8月15日受理民眾登記。

天災臨工每小時以基本工資183元核給，每人工作時間為期一個月，最高補助150小時，另補助用人單位進用上工人員勞健保費用，每人每月約可補助3600元。

災區民眾可至勞發署雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾及斗六就業中心（含各所屬就業服務台）辦理登記，攜帶國民身分證、受災證明或設籍於災區、居住於災區或工作於災區之失業者；尚未取得相關證明的民眾仍可先辦理登記，相關證明文件在8月19日前補齊即可。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，天災臨工申請將以「從優、從寬、從速」原則，全力協助災區失業者就業。民眾可洽各公立就業服務機構報名，或上雲嘉南分署網站最新消息查詢。

劉邦棟說，另因風災受傷的在職受災勞工，參加雲嘉南分署自辦各類在職訓練，檢具受災者相關佐證，即可申請免負擔訓練費用，已繳納者可申請全額退還；待業災民持相關證明，到當地就業中心接受職訓諮詢並開立職訓推介單後，參加雲嘉南分署自辦及委託辦理的各類職前訓練，得免甄試入訓且免負擔訓練費用，全力協助受災民眾順利進入就業職場。

天災臨工措施，開放災區的失業民眾申請，雲嘉南有1449個職缺。（勞發署雲嘉南分署提供）

天災臨工措施，開放災區的失業民眾申請，雲嘉南有1449個職缺。（勞發署雲嘉南分署提供）

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