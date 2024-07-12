宜蘭4學生參加世界廚藝大賽 奪14面獎牌創歷年最佳成績

宜蘭縣林姿妙等人頒獎表揚參加「世界廚藝大賽」學生。（記者游明金攝）

2024/07/12 11:51

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭大學羅子恩、聖母護專吳挪亞、鍾以柔及黃鈺珊等4名學生，參加馬來西亞舉辦的「2024World Chefs Championship世界廚藝大賽」，在逾1500位選手中，勇奪1面特金牌、9面金牌、4面銀牌，創下宜蘭歷年最佳成績，展現專業技藝，讓台灣與宜蘭美食創意躍上國際舞台。

羅子恩獲得1特金、3金、1銀。獲得特金的作品是「開胃前菜展示盤」；台灣街邊小吃、精緻花式水果切盤、中式主菜創意料理套餐展示盤，也都獲得金牌。

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黃鈺珊獲得3金，分別是精緻花式水果切盤、素食創意料理展示盤、中式主菜創意料理套餐展示盤。鍾以柔獲得2金1銀，金牌作品是中式創意拼盤、中式主菜創意料理套餐展示盤。吳挪亞獲得1金2銀，金牌是開胃前菜展示盤。

這項比賽是5月14日到19日在馬來西亞舉辦6天，宜蘭4位選手大放異彩，共奪得14面獎牌。縣長林姿妙今天特別給予表揚及勉勵，鼓勵他們在比賽中的努力，為國爭光、為縣爭光。

羅子恩就讀宜蘭大學休閒產業健康促進學系，他說，專科時期就受聖母護專專業訓練，奠定基礎，這次有機會能與學妹一起比賽，很感謝師長支持，讓他能在20歲之際，完成站上國際舞台的夢想，這次能有這樣成績，很開心辛苦沒有白費，未來也會持續精進廚藝，朝餐飲這條路發展。

他同時提到，準備比賽的過程漫長辛苦，平常會挑一個主題食材，像有宜蘭特色的鯖魚或三星上將梨等農特產品來做練習，這次獲得特金的「開胃前菜展示盤」，特別用南方澳小蝦，還有醃漬的三星鄉洛神花，行銷宜蘭農特產，獲獎心情很開心。

黃鈺珊談到平常練習時，會在腦中構想材料要用什麼？要怎麼去擺盤？但完成後，常遇到擺出來東西跟自己想像不太一樣，會一直再琢磨怎麼擺得更好，可以跟大家出國比賽，學習同學的不同特色，互相給建議，這是很有趣的事，比較難過的是剛出國就把盤子打破，還好沒有影響比賽。

宜蘭大學羅子恩、聖母護專吳挪亞、黃鈺珊（由左至右），參加馬來西亞舉辦的「世界廚藝大賽」，勇奪佳績，大放異彩。 （記者游明金攝）

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