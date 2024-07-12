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回不去「全國第一大鎮」了！南投草屯連5月人口輸竹東 差距漸拉大

草屯鎮是全縣人口次多的鄉鎮市，從今年2月到6月，連5個月人口數輸給新竹縣竹東鎮，且差距愈拉愈大。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮是全縣人口次多的鄉鎮市，從今年2月到6月，連5個月人口數輸給新竹縣竹東鎮，且差距愈拉愈大。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/12 10:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕自從2015年8月彰化縣員林由鎮升格為市後，南投縣草屯鎮躍升為全國第一大鎮，去年8月首度被新竹縣竹東鎮超車，雖草屯鎮反敗為勝且保持5個月，但今年2月後即再度被竹東鎮超越，且差距愈拉愈大，6月份草屯已比竹東人口少了333人，有鎮民慨嘆「以後沒什麼可以誇耀了！」

南投縣人口跌破50萬大關後，即每月減少數百人，上月總人口數為47萬4797人，而南投市和草屯鎮人口數則各為9萬7386人和9萬7094人，因人口數低於10萬人，去年都裁減一個課室，而草屯鎮雖人口有減少，但到去年7月為止都還維持全國第一大鎮的美稱，直到去年8月首度被新竹縣竹東鎮超車。

去年8月竹東只比草屯多了16人，去年9月草屯鎮即把比數追回來，且保持領先5個月，儘管草屯鎮仍有新建案陸續完工交屋，但從今年2月起，竹東鎮即不斷超過草屯鎮，從多出62人、86人、240人、320人，到上個月（6月份）草屯鎮人口數9萬7094人，竹東鎮則為9萬7427人，竹東鎮已比草屯鎮多了333人，差距逐漸拉大，草屯鎮似乎離「全國第一大鎮」愈來愈遠。

草屯鎮公所對失去「全國第一大鎮」寶座感到很無奈，認為竹東鎮有新竹科學園區外溢效應，草屯鎮沒有科技產業，無法引進大批就業人口，即使生育補助、敬老金等社會福利是全縣之冠，且新建住宅數量也多，但仍無法讓人口大幅增加。

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