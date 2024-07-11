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北市中山商圈組自救會 過來人揭辛酸：師大商圈多冤枉

北市中山商圈被檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》。（資料照）

北市中山商圈被檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》。（資料照）

2024/07/11 20:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中山商圈近日被檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，被市府要求限期2個月改善，否則將面臨停業命運，在地商家也為此籌組自救會「南西商圈不分手宣言」，不過有過來人逆風表示，「如果能改變的話，那以前的師大商圈、以前眾多因為土地使用分區被逼遷的店家要有多冤枉？」

一名曾經營咖啡廳的網友在社群軟體Threads表示，自從師大商圈事件後，相信要開店的人，應該都會注意到土地使用分區的事，「不懂為什麼當初去赤峰街開店的店主可以這麼天真，南西巷弄發展之初，我就一直在納悶：為什麼可以！」

原po分享他自2003年開始經營咖啡廳，雖然當初不懂，但找到的店面都在住三住四的8米巷，相當好運。直到幫朋友開了一間咖啡廳，發現有地下室用不到，就跟幾個朋友分租下來做小酒吧，「然後當然是被鄰居檢舉到收店搬家，從那時候開始研究法令，之後要再找店面的時候，再漂亮的巷弄，只要不是8米巷以上我都不敢承租」。

原po指出，開一間店最少200萬起跳，但鄰居一檢舉就歸零，所以不能理解為什麼南西商圈的小餐飲店家，認為成立自救會就可以改變既有法令，原po認為，「如果能改變的話，那以前的師大商圈、以前眾多因為土地使用分區被逼遷的店家要有多冤枉？如果真能修改法令那要不要追溯既往？現在看到自救會什麼的，真的很讓我們這種守法的覺得自己是豬頭」。

貼文曝光後，引發網友討論，「真的違法的人，現在還發起要救商圈，感覺都像在情緒勒索」、「邏輯合理，檢討檢舉人或商家不如檢討法律，規則大家一起訂一起遵守」、「覺得限制餐飲合理，但服飾基本上不會開火，限制這個沒有什麼實益」、「商家遊走法律邊緣有問題，但政府也是造成這樣的功臣之一啦，需要那些文青的時候，就閉一隻眼當政績宣傳」。

由 @foreverjinbao 發佈
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