他想淡水買房通勤內湖上班 過來人勸「這原因」：再便宜都不要

有網友詢問，「淡水新市鎮通勤台北市到底好不好？」。（資料照）

2024/07/11 20:51

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多數人都嚮往錢多事少離家近的工作，但若住家至公司，單程要通勤2小時，肯定會產生疲勞感。有網友表示，他目前在內湖上班，目前正在考慮使用新青安貸款購買位於淡海新市鎮的新大樓，好奇問，「淡水新市鎮通勤台北市到底好不好？」

一名網友在PTT 發文表示，他朋友在內湖上班，且在公司附近租屋，月租2萬。自己打算使用新青安貸款買房，且相當屬意淡海新市鎮的新大樓，認為用新青方案加上寬限期，會比目前租房便宜，「朋友說之前去淡水搭捷運很方便，可以上捷運就睡覺，淡海新市鎮通勤台北市到底好不好？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「捷運根本沒位子怎麼睡」、「上下班尖峰時段能上車就偷笑了，別妄想有座位睡覺」、「根本受不了，絕對不要」、「我以前有同事就這樣，撐兩年後放棄離職」、「單趟兩小時，一天有四小時通勤，簡直瘋狂」、「很潮濕，捷運通勤時間又長！若開車塞爆」、「是時間太多不值錢嗎，光捷運淡水站到北車單程就50分鐘了，如果你自己開車還要算車流結果你還要到內湖，那你不如買汐止」。

也有網友笑稱，「同事住桃園會比你先到家，能接受就買」、「龜山到台北車站20公里，新市鎮到台北車站25公里，嘻嘻」、「基隆火車站到台北車站最快36分鐘供參考」、「台中都比你快」、「內湖上班買淡水還不如住宜蘭」、「住過兩年，一週大概通勤2天進去台北市區開會而已，我就受不了了！開車單趟兩小時，輕軌轉捷運大概一個半小時，再便宜都不要」。

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