為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

他想淡水買房通勤內湖上班 過來人勸「這原因」：再便宜都不要

有網友詢問，「淡水新市鎮通勤台北市到底好不好？」。（資料照）

有網友詢問，「淡水新市鎮通勤台北市到底好不好？」。（資料照）

2024/07/11 20:51

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多數人都嚮往錢多事少離家近的工作，但若住家至公司，單程要通勤2小時，肯定會產生疲勞感。有網友表示，他目前在內湖上班，目前正在考慮使用新青安貸款購買位於淡海新市鎮的新大樓，好奇問，「淡水新市鎮通勤台北市到底好不好？」

一名網友在PTT 發文表示，他朋友在內湖上班，且在公司附近租屋，月租2萬。自己打算使用新青安貸款買房，且相當屬意淡海新市鎮的新大樓，認為用新青方案加上寬限期，會比目前租房便宜，「朋友說之前去淡水搭捷運很方便，可以上捷運就睡覺，淡海新市鎮通勤台北市到底好不好？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「捷運根本沒位子怎麼睡」、「上下班尖峰時段能上車就偷笑了，別妄想有座位睡覺」、「根本受不了，絕對不要」、「我以前有同事就這樣，撐兩年後放棄離職」、「單趟兩小時，一天有四小時通勤，簡直瘋狂」、「很潮濕，捷運通勤時間又長！若開車塞爆」、「是時間太多不值錢嗎，光捷運淡水站到北車單程就50分鐘了，如果你自己開車還要算車流結果你還要到內湖，那你不如買汐止」。

也有網友笑稱，「同事住桃園會比你先到家，能接受就買」、「龜山到台北車站20公里，新市鎮到台北車站25公里，嘻嘻」、「基隆火車站到台北車站最快36分鐘供參考」、「台中都比你快」、「內湖上班買淡水還不如住宜蘭」、「住過兩年，一週大概通勤2天進去台北市區開會而已，我就受不了了！開車單趟兩小時，輕軌轉捷運大概一個半小時，再便宜都不要」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
（新北）淡水多元都更 9棟老透天厝改建
2024/02/07 05:30

（新北）淡水多元都更 9棟老透天厝改建
通勤超過1小時是什麼感覺？網指「2因素」是關鍵
2024/07/11 16:45

通勤超過1小時是什麼感覺？網指「2因素」是關鍵

買房就買完工耐震宅 2~3房住近台積電
淡水垃圾場石籠護岸坍方 新北市議員鄭宇恩憂汙染海洋
2024/07/05 18:02

淡水垃圾場石籠護岸坍方 新北市議員鄭宇恩憂汙染海洋
新北淡水公7公園蓋警消大樓 居民抗議
2024/06/12 05:30

新北淡水公7公園蓋警消大樓 居民抗議

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
新青安七都購屋熱區 淡水以1401件拿下買氣王
2024/04/17 12:19

新青安七都購屋熱區 淡水以1401件拿下買氣王
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播