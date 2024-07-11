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不提供一次性用品 雲林這家飯店取得「銀級環保旅館」認證

劍湖山渡假大飯店即日起不提供一次性用品及餐具，取得環境部銀級環保旅館認證。（記者黃淑莉攝）

劍湖山渡假大飯店即日起不提供一次性用品及餐具，取得環境部銀級環保旅館認證。（記者黃淑莉攝）

2024/07/11 17:22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕響應環保永續、淨零碳排政策，雲林劍湖山渡假大飯店通過環境部36項認證指標，取得銀級環保旅館認證，即日起飯店房間不提供一次性用品，且連續住宿不換床單及浴巾可享折扣，而餐廳食材優先選購在地當季農產。

雲林縣長張麗善、環保局長張喬維今（11日）前往劍湖山渡假大飯店張貼紅榜，祝賀該飯店是雲林縣首家銀級環保旅館，張麗善表示，縣府每年訂定環境永續行動策略，推動減碳行動，鼓勵企業申請環保標章認證，帶動更多產業綠色轉型。

劍湖山渡假飯店總經理曾慶讚指出，要通過環保旅館認證除管理上要符合，在食材、節能、節水、一次性用品及廢棄物減量、綠色採購都要達到規定，政府規定明年一月起飯店禁用一次性用品，劍湖山7月起客房即不再放置牙刷、牙膏等一次性用品，且連續住宿不更換床單、浴巾可享住房折扣。

另在餐廳也不使用一次性餐具，推廣顧客吃多少夾多少的惜食理念，食材方面優先選購在地當令農特產，減少碳足跡，例如竹筍、鰻魚等。

環保局長張喬維說，劍湖山世界環境教育園區為雲林環境教育設施場所，主題樂園也取得環保標章育樂場所認證，現飯店通過銀級環保旅館認證，未來希望能結合在地生態旅遊，讓遊客更認識雲林淺山豐富生態之美。

劍湖山渡假大飯店取得環境部銀級環保旅館認證。（記者黃淑莉攝）

劍湖山渡假大飯店取得環境部銀級環保旅館認證。（記者黃淑莉攝）

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