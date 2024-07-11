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山水上帝廟千秋寶艦即將升天繳旨 先行前往百年結緣風櫃溫王殿辭行

山水上帝廟千秋寶鑑，出巡遶境前往風櫃溫王殿辭行。（洪棟霖提供）

山水上帝廟千秋寶鑑，出巡遶境前往風櫃溫王殿辭行。（洪棟霖提供）

2024/07/11 14:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公山水信仰中心上帝廟，今年代天巡狩秦、蘇、葉、康、王5五府千歲，即將於9月18日在山水沙灘升天繳旨，今（11）日先前往相交124年的友廟風櫃溫王殿辭行，眾善信不分男女老少、地無論東西南北，返鄉齊聚ㄧ步一腳印隨同神尊與千秋寶艦，前往風櫃溫王殿相辭，沿途交通為之阻塞。

澎湖王爺信仰文化，自早年艱辛歲月守護大家迄今，每36年一次的送王大典，縱使烈日當空，信徒們還是堅毅前行，正是這神人一同的情義，讓澎湖王爺信仰文化流芳萬世。因此澎湖山水上帝廟送王大典，不僅各地信徒湧入，連台灣友廟也紛紛抵澎共襄盛舉，蔚為地方宗教盛事。

今日寶艦遶境路關， 上午7時10分由山水上帝廟起駕→ 鎖港北極殿→ 五德威靈宮→ 井垵地區→ 嵵裡地區→ 行臺風櫃溫王殿駐駕；12日早上7時10分，由風櫃溫王殿起駕→ 嵵裡水仙宮→ 井垵北極殿→ 五德地區→ 鎖港地區→ 山水上帝廟，舉行安座大吉，沿途都有虔誠信徒設案參拜，並燃放鞭炮迎接千秋寶艦。

今年澎湖山水上帝廟寶艦遶境 代天巡狩起駕繳旨，自7月10日寶艦移駕巡山水、7月11日寶艦過境駐風櫃、7月12日 寶艦回鑾，並舉行聯歡晚會，9月18日寶艦昇天化吉大典，送王之前舉行連續50天大戲演出酬賓謝神。

千秋寶艦出巡，涼傘隊表演帶隊。（洪棟霖提供）

千秋寶艦出巡，涼傘隊表演帶隊。（洪棟霖提供）

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