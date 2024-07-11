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彰化女中新生報到率99％ 三胞胎姊妹花入學引注目

彰女今年新生報到率99%，516位新生中，3胞胎姊妹花潘品辰（右起）、潘品喬、潘品潔都是羽球高手，運動表現突出。（彰女提供）

彰女今年新生報到率99%，516位新生中，3胞胎姊妹花潘品辰（右起）、潘品喬、潘品潔都是羽球高手，運動表現突出。（彰女提供）

2024/07/11 12:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化女中今辦理新生入學報到，招生520人，516人完成報到，報到率高達99%。新生中，三胞胎姊妹花潘品辰、潘品喬、潘品潔，入學管道不同，包括免試、運動績優及優免升學，但都有一個共同點就是運動高手，不僅在羽球比賽上獲得佳績，學業上也表現不俗，可謂允文允武，成為今年新生中的焦點。

今年畢業於員林國中體育班的她們，早產兒出生，基於健康的考量，從小學習直排輪、游泳、羽球等不同運動項目，直到小學三年級，一起加入羽球社團，初試啼聲，獲得人生第1張獎狀，成就感油然而生，開啟了她們的羽球之路。

興趣使然，三胞胎姊妹一起就讀員林國中體育班，繼續在羽球領域發光發熱，一次比賽機緣，目睹體育班學姊與彰女羽球隊員閒聊互動，愉快、和諧的氛圍，讓人羡慕又嚮往，促使她們以彰女為升學的首選，加倍努力唸書，更不放棄羽球運動，也不斷參賽。潘品辰、潘品喬奪下彰化羽球縣賽國中組雙打冠軍，潘品潔在單打項目摘下第3名。

國中體育班求學生涯充實忙碌，上課、練球、補習、比賽，生活步調緊湊，卻沒有因此讓她們萌生「不打了」的念頭，因為球場上揮汗飆技，是興趣也是人生目標，更是紓壓良藥，準備會考時，姊妹間遇到不會的題目或瓶頸，相互切磋，一起往共同的升學目標邁進，終築夢踏實，成了彰女新生。

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