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高雄「毛孩嗷運會」8月開跑 「泳汪直前」狗狗游泳賽8/10打頭陣

高雄市農業局推出「2024好伴bàn毛孩嗷運會」，「泳汪直前」狗狗游泳賽8月10日打頭陣。（高雄市政府提供）

高雄市農業局推出「2024好伴bàn毛孩嗷運會」，「泳汪直前」狗狗游泳賽8月10日打頭陣。（高雄市政府提供）

2024/07/30 22:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局推出「2024好伴bàn毛孩嗷運會」8月開跑，持續到12月，首場「泳汪直前游泳賽」8月10日登場，廣邀各界狗泳士齊聚一爭高下，並陸續於6座寵物公園舉辦活動，鳳山區中山公園8月24日推出闖關競賽，讓寵物與飼主開心同樂，打造友善動物城市。

農業局動保處全國首創「伴bàn」動物保護新品牌，推出「2024好伴bàn毛孩嗷運會」8月舉辦到12月，「泳汪直前游泳賽」8月10日打頭陣，其次是9月7日「鐵喵奴三項」、10月19日「聖火傳遞」、11月16日「犬力衝刺障礙賽」、11月30日及12月1日「好伴bàn毛孩嗷運會閉幕會」。

首場活動「泳汪直前游泳賽」在「高雄好伴空間」的多野樂寵物旅館泳池登場，邀請各界狗狗游泳高手前來挑戰，參賽者有機會獲得知名品牌寵物用品及寵物游泳劵，現場還有「好伴小學堂」、「好伴趣體驗」等周邊活動，邀請動物行為講師與寵物專家，與民眾一起分享交流。

此外，農業局動保處今年陸續在6個寵物公園舉辦「好伴公園」活動，鳳山區中山公園8月24日、岡山區寵物公園11月10日推出闖關競賽；仁武寵物公園11月16日舉辦「好伴bàn毛孩奧運賽」、前鎮寵物公園因颱風延期到12月8日舉辦狗狗運動會，苓雅區中正公園因場域修建工程延到明年舉辦。

農業局長張清榮說，狗狗游泳好處多，除了可以減輕狗狗陸地運動時的關節壓力，同時鍛鍊肌肉與心肺功能，「泳汪直前游泳賽」讓飼主與寵物共同參與游泳競賽，增進互動與團隊精神，同時推廣高雄城市好伴空間。

動保處長葉坤松指出，透過這些有趣體驗活動，除了鍛鍊寵物健康體魄、建立飼主責任外，活動中也加入寵物知識宣講，增進民眾理解寵物的基本照養知識。

「毛孩嗷運會」首場比賽「泳汪直前」狗狗游泳賽8月10日登場。（高雄市政府提供）

「毛孩嗷運會」首場比賽「泳汪直前」狗狗游泳賽8月10日登場。（高雄市政府提供）

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