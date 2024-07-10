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原民傳統穀物「台灣油芒」 變身飯糰、茶點、飲品營養加分

台灣油芒紅藜小米球飯團。（高雄改良場提供）

台灣油芒紅藜小米球飯團。（高雄改良場提供）

2024/07/10 18:34

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣油芒為原鄉部落的傳統食用穀物之一，具有多種營養成分，高雄區農業改良場近年協助部落進行台灣油芒的栽培與加工技術，已將油芒開發製作成各式飯糰、部落特色料理、茶敘點心及飲品等多種好吃的休閒食品，成為新興推廣的作物。

高雄農改場長戴順發表示，台灣油芒種子富含脂肪酸、胺基酸、礦物質等多種營養成分，直接與白米一起炊煮，讓白飯具有油亮光澤，並增加營養成分；搭配其他穀類，可炊煮出什錦飯、粥，結合紅藜、小米或小芋頭等，可做成油芒紅藜小米球飯糰、油芒小米玉子燒煎飯糰、油芒甜甜圈，加工後更能製作餅乾、煎餅、麵包等。

高雄農改場說明，為協助原鄉部落提升台灣油芒的栽培與加工技術，增加栽培面積與產量，在青葉部落的巴藜永玉商店，推出台灣油芒特色料理及茶敘點心；茂林部落蝶手作烘焙坊製作台灣油芒麵包、饅頭、餅乾及豆漿等產品。並且進行人才培訓，推出台灣油芒甜甜圈等新產品，使傳統食物可以不同面貌延續，也讓參加部落旅遊活動的朋友有更多驚喜。

高雄農改場指出，將推廣台灣油芒成為茂林、霧台及三地門等原鄉部落的原民特色作物之一，期望未來能營造如詩畫般的台灣油芒地景，促進部落旅遊觀光產業及農業生產的永續發展。

台灣油芒甜甜圈。（高雄改良場提供）

台灣油芒甜甜圈。（高雄改良場提供）

原住民傳統穀物台灣油芒。（高雄改良場提供）

原住民傳統穀物台灣油芒。（高雄改良場提供）

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