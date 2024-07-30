林宥融、曾銓彥奪全國技能競賽金銀牌 學長學弟為北科附工爭光

桃竹苗分署與北科附工共同培訓的「工業控制」職類選手林宥融（右）、曾銓彥（中），分別勇奪全國技能競賽金、銀牌，左為指導老師黃文林。（桃竹苗分署提供）

2024/07/30 14:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與台北科技大學附屬桃園農工共同培訓的選手19歲林宥融與18歲曾銓彥，在第54屆全國技能競賽「工業控制」職類，分別勇奪金、銀牌，兩人為北科附工電機科的學長、學弟，各自以優異技能實力，為校爭光。

第54屆全國技能競賽「工業控制」金牌得主林宥融，北科附工電機科三年級，從小即喜歡把東西拆解研究再組裝回去，國三時，林宥融選擇參加技藝班，進入北科附工後，獲選為選手，常從早上8點訓練到晚上8點，集訓內容從電氣控制元件、機構安裝設定、程式撰寫及故障排除，以及相關元件組合及流程控制功能建構等，拿下金牌的興奮與滿足感，讓他覺得一切辛苦都值得！

請繼續往下閱讀...

獲此屆全國技能競賽「工業控制」銀牌的曾銓彥，北科附工電機科二年級，小學開始參加科工社，會用身邊的材料組裝可動的車子，個性沈穩，在這屆全國技能競賽分區賽初試啼聲即奪得金牌，最終靠著自我要求與堅強意志，拿下「工業控制」銀牌的好成績。

勞動力發展署桃竹苗分署培訓的選手們，在本次競賽共獲15金21銀17銅33優勝21佳作，總得牌數全國第一，桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部每年舉辦的全國技能競賽，為青年提供了展現專業技能、實現夢想的舞台，期望更多青年朋友投入各領域的技能學習，成為國家未來技術人才的生力軍。

桃竹苗分署長賴家仁（中）與金牌選手林宥融（左）、銀牌選手曾銓彥（右）合影。（桃竹苗分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法