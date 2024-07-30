澎湖輪突支援花蓮疏運配套措施拖拉還搞半套 澎湖民怨大爆發

澎湖輪突支援花蓮疏運未適時公告配套措施，導致澎湖民怨大爆發。（記者劉禹慶攝）

2024/07/30 15:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖輪7月31日調派支援花蓮疏運，原是美事一樁，卻因交通部航港局配套措施慢半拍，台灣航業延遲通知，更要命的還畫錯重點，搭乘澎湖輪主要是車輛運輸，不是人員問題，澎湖縣政府雖緊急出面緩頰，但也難平息澎湖人及旅客的怒氣，反而淪為民怨發洩口，紛紛上網留言發洩不滿。

澎湖縣政府表示，因應澎湖輪借調花蓮支援疏運，7月31日、8月2日啟動南海之星2號，延航高雄2個航班，這兩個航班不載貨、不經望安、不經七美，分別是7/31上午10時30分馬公開航前往高雄、8/1上午9時50分高雄開航馬公；8/2上午10時30分馬公開航高雄、8/3上午8時高雄開航馬公；澎湖輪7/30、8/3、8/5、8/6增開航班運輸車輛。

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最令旅客不滿的是，澎湖輪支援計畫不是臨時決定方案，但交通部航港局卻未適時推出配套措施，而代理澎湖輪的台灣航運公司，截至昨（29）日消息披露後，還一問三不知，一早還要求旅客前往取31日的票，直至晚間6時多才通知民眾31日澎湖輪航班取消，僅願補貼旅客前往嘉義布袋搭船的交通費用。

由於南海2號交通船搭乘旅客281人，澎湖輪是600人，根本無法負荷全部人數，更重要的是搭乘澎湖輪，主要是要連車帶人抵澎，不然就搭乘較快速舒適飛機就好，還有人28日連車搭乘澎湖輪，搭乘31日澎湖輪回高雄，欣賞30日閉幕的澎湖國際海上花火節，澎湖輪突然取消，嚴重打亂行程。

搭乘澎湖輪的旅客，都是以車輛托運為主。（記者劉禹慶攝）

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