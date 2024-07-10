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學生輔導法修正案 學會籲諮詢會納入職能治療師

不符合特教資格但具有特殊情況的學生需要職能治療師協助，學會盼修法將職能治療師納入輔導諮詢會專業人員。（圖擷取自freepik）

不符合特教資格但具有特殊情況的學生需要職能治療師協助，學會盼修法將職能治療師納入輔導諮詢會專業人員。（圖擷取自freepik）

2024/07/10 15:22

〔記者林志怡／台北報導〕立法院教育文化委員會日前審議「學生輔導法」修正案，擬在學生輔導諮詢會中，納入臨床心理師等專業人員。但台灣職能治療學會說，不符合特教資格但具有特殊情況的學生需要職能治療師協助，而這類族群須從諮詢會取得資源，目前版本尚未納入相關專業，盼這次修法能將職能治療師納入專業人員。

依據現行「學生輔導法」第5條內容，各級主管機關應召開學生輔導諮詢會，召集人由各級主管機關首長擔任，並需聘有學者專家、教育行政人員、學校行政人員、教師代表、家長代表、相關專業輔導人員、相關機關（構）或專業團體代表，其中學者專家明定應包括精神科醫師。

目前行政院版的修正草案中，擬將臨床心理師、諮商心理師、社會工作師等一併加入，以及精神科醫師都納入「相關專業人員」範疇。

吳菁宜指出，許多學生雖具醫療診斷，但並不符合特教資格，僅能從輔導諮詢委員會獲得相關資源，如非典型自閉症、疑似情緒障礙、疑似學習障礙、選擇性緘默症、情緒困擾合併行為問題（如焦慮、憂鬱、自傷自殺精神疾病、童年創傷經驗等），都需要職能治療師提供協助。

但吳菁宜表示，若依現有的版本尚未將職能治療師列入，無法為學生提供更全面及專業的支持，而學生在成長過程中，常會面臨角色和生活方式的變化而導致身心問題，職能治療師通過分析日常活動、協助尋找應對方案，有助於改善學生的困境，呼籲將職能治療師納入該法的相官專業人員中。

台灣職能治療學會顧問張自強也提到，職能治療師長期與特殊教育教師合作，可以處理各種情緒行為問題的學生，並為所有學生提供三級輔導：發展性輔導、介入性輔導、處遇性輔導，若能與教師密切合作，將可實現不同層級的介入，有助於創造師生共融的學習氛圍，實現教師和學生雙贏的目標。

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