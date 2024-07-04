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政院拍板學生輔導法修法 各級學校專任輔導教師增1011人

行政院院會今（4）日通過「學生輔導法部分條文」修正草案，各級學校的專任輔導教師可增加1011人。（圖由教育部提供）

行政院院會今（4）日通過「學生輔導法部分條文」修正草案，各級學校的專任輔導教師可增加1011人。（圖由教育部提供）

2024/07/04 12:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會今（4）日通過「學生輔導法部分條文」修正草案，各級學校的專任輔導教師可增加1011人，其中國中小將再增加603人、高中至多可增192位，大專校院為216位。而學生輔導諮詢會成員也納入「學生代表」，以維護兒童及少年最佳利益。

教育部表示，「學生輔導法」自2014年制定公布實施迄今，睽違近10年首度檢討修正，此次修法強調，合理調整校園專業輔導人力；健全學生輔諮中心組織運作；促進三級輔導及跨專業合作；維護兒童及少年最佳利益；強化輔導人員多元在職進修，對維護學生身心健康及健全學生輔導工作，有其必要。

根據修正草案，國小專任輔導教師編制調整為20班以下置1人，每滿20班增置1人；國中專任輔導教師編制調整為12班以下置1人，每滿12班增置1人，預估修法後國中小學將再增加603人，總數達5942人，以提升各校輔導人力量能及資源。

另，高中以下學校主管機關學生輔諮中心除依所主管學校數每20校置1人外，增列以學生總數4500至5000人置1人規定。另教育部得考量學校輔導案量、地理區域等特殊情況，在校園專業輔導人員總數6%範圍內，依需求核予特定主管機關外加人力，修法後至多可增192位，較現行增加約30%。大專校院專業輔導人員生師比也由1200比1修正為900比1，預計增加216位。

修正草案也增加學生輔導諮詢會成員應有「學生代表」，以維護兒童及少年最佳利益為原則，並採取符合兒少最佳利益之解釋。此外，考量學生問題日益多元複雜，學校人員輔導專業知能需持續強化，修法增訂各主管機關及學校應加強辦理在職進修。

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