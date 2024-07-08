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學生輔導法28個版本送出教文會 專業輔導人員可望加薪

「學生輔導法」立委提28個修法版本，立法院教育文化委員會今原則逐條審完「送出委員會」，確認增加學生輔導人力，非教師之專業輔導人員如心理師等可望加薪，少數保留條文例如加薪額度則待週四協商。（記者林曉雲攝）

「學生輔導法」立委提28個修法版本，立法院教育文化委員會今原則逐條審完「送出委員會」，確認增加學生輔導人力，非教師之專業輔導人員如心理師等可望加薪，少數保留條文例如加薪額度則待週四協商。（記者林曉雲攝）

2024/07/08 17:30

〔記者林曉雲／台北報導〕「學生輔導法」立委提28個修法版本，立法院教育文化委員會今原則逐條審完「送出委員會」，確認增加學生輔導人力，專業輔導人員如心理師、社工師等可望加薪，少數保留條文例如加薪額度則待週四協商。

依教育部統計，校園自殺自傷通報從106學年1589件，增加至111學年1萬1663件，暴增5到10倍，以國中小增幅較大；另依全國自殺防治中心資料，24歲以下族群自殺死亡率，自民國102年呈上升趨勢，其中15到24歲自殺死亡率，從102年每10萬人口5.2攀升至111年10.7。

召集人柯志恩表示，修法要幫專業人員實質加薪，與正式教師相比，專業人員每月收入少1萬多元，差很多。立委陳培瑜則希望增加專業知能。

委員會初審通過版本增訂第5條之1，具心理師證書之專業輔導人員，經未成年學生本人同意，並由學校召開個案會議評估該學生有輔導諮商需求，為符合兒童及少年最佳利益，得不經法定代理人（家長）同意下執行。

立委范雲表示，若家長阻攔，學校就不敢提供協助，為保障兒少的最佳利益，她堅持將學生同意且有需求時、無需經過法代同意入法，獲委員會通過，她也提出將自我傷害納入學校應主動輔導的類型，亦獲通過。

另，高中以下學生輔諮中心，除每20校置1人外，增列以學生總數4500人至5000人置1人；教育部得在校園專業輔導人員總數6％內，依需求核予外加人力，修法後至多可增192位，增加約30%。范雲表示，現行是4400比1，條文是4500至5000比1，沒有比現況更好，這樣外界會很失望，她也爭取將專業督導機制納入修法。

教育部長鄭英耀全程參與審查，他表示，學生輔導法修法盼能減輕老師壓力，接住每個學生，讓學生都有更美好的生命發展。

此外，在學校或學生輔導諮商中心服務的心理師、社工師的待遇如何合理調整，以解決一直留不住人、輔導經驗無法累積的問題，教育部學特司長吳林輝說明，具體可望加薪，因還有很多不同想法，且要併同學生輔導法第4條，由教文會進行協商，目前尚無具體的調整幅度或金額。

國小專任輔導教師編制調整為20班以下置1人，每滿20班增置1人；國中專任輔導教師編制調整為12班以下置1人，每滿12班增置1人，教育部預估修法後國中小將再增加603人，總數達5942人。

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