07/10 各報重點新聞一覽

國軍精神戰力週昨起進行三天，總統賴清德著軍裝在莒光園地現身並與戰鬥機聯隊官兵對談。（圖：青年日報提供）

2024/07/10 06:46

自由時報

著軍裝現身莒光園地 賴勉國軍：強化保防 防中滲透

國軍精神戰力週昨起進行三天，總統賴清德著軍裝在莒光園地現身並與戰鬥機聯隊官兵對談。賴勉勵全體國軍牢記是為全體國人服務，是為了保衛主權、捍衛民主自由而存在；中國的滲透和刺探不會停止，軍士官兵都要強化保防工作，更要時刻警惕、注意自己的資安，不要落入陷阱。

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取消最惠國待遇、重建美軍與盟國實力 美共和黨新黨綱 強硬劍指中國

布局美國前總統川普重返白宮，美國共和黨全國委員會黨綱委員會八日以八十四對十四票，通過並發表二○二四年黨綱草案，列出十大主張和政策方向，包括在國防、經濟領域全面壓制中國，例如取消中國最惠國待遇、重建美軍和盟國實力對抗中國，禁止中國購買美國房地產及各項產業，並防止中國汽車進口美國等。

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棘冠海星入侵 學者籲搶救東沙環礁

棘冠海星是珊瑚最大殺手，台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修研究團隊和內政部海洋國家公園管理處，於上月九日至十二日赴東沙環礁調查，發現該區西南海域棘冠海星密度平均每公頃達一二三二．九隻，是正常值的四百倍以上，籲政府應儘速採取措施移除。

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聯合報

鄭文燦1200萬再交保 桃檢2度聲押失利再提抗告

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地院昨天重開羈押庭，法官雖認定鄭文燦收賄犯罪嫌疑重大，但涉洗錢、洩密及勾串滅證等罪嫌「釋明不足」或「難以認定」，裁定一千兩百萬元交保；桃園地檢署二度聲押失利，主任檢察官呂象吾及檢察官陳嘉義臉色鐵青當庭提出抗告，質疑法官認事用法不當，怒氣沖沖離開法庭。

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棘冠海星大爆發 東沙環礁危險

有「魔鬼海星」之稱的棘冠海星，以活體石珊瑚的珊瑚蟲為食。台灣珊瑚礁學會昨指出，東沙環礁海域已出現棘冠海星大爆發，一公頃平均密度高達一二三二點九隻，嚴重超出珊瑚礁生態系可負擔密度四十倍以上，呼籲政府即刻救援，趕在冬天來臨前，號召潛水志工、潛水專業遊艇前往清除，讓當地珊瑚生態系可以躲過毀滅性傷害。

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中國時報

鄭文燦涉貪案 1200萬二度交保

前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪遭檢方聲押，桃園地院裁定500萬元交保，經檢方抗告發回重審，桃院9日上午重開羈押庭，經過4小時庭訊後，法官仍認為無羈押必要，但再加700萬元，以1200萬元交保，檢方當庭二度提抗告。昨午，鄭文燦步出法院時，神色凝重，不發一語，上車離開。

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李遠哲表態挺核 人類滅絕比核災嚴重

總統府「國家氣候變遷對策委員會」預計7月底召開，中央研究院前院長李遠哲9日表態，他支持和碩董事長童子賢的擁核立場，因為核災與全人類滅絕的威脅是絕對不能相比。他已接受賴清德總統邀請，擔任該委員會顧問，將以科學家身分提出專業意見，深盼賴清德做出正確決策。

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布局美國前總統川普重返白宮，美國共和黨全國委員會黨綱委員會八日通過並發表二○二四年黨綱草案，列出十大主張和政策方向，包括在國防、經濟領域全面壓制中國。（路透檔案照）

研究人員用不影響海洋生態環境的醋酸擊殺棘冠海星。（台灣珊瑚礁學會提供）

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