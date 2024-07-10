棘冠海星入侵 學者籲搶救東沙環礁

研究人員用不影響海洋生態環境的醋酸擊殺棘冠海星。（台灣珊瑚礁學會提供）

2024/07/10 05:30

珊瑚礁殺手密度超標逾400倍

〔記者楊媛婷、洪定宏／綜合報導〕棘冠海星是珊瑚最大殺手，台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修研究團隊和內政部海洋國家公園管理處，於上月九日至十二日赴東沙環礁調查，發現該區西南海域棘冠海星密度平均每公頃達一二三二．九隻，是正常值的四百倍以上，籲政府應儘速採取措施移除。

鄭明修表示，隨棘冠海星天敵大法螺等因濫捕減少與氣候暖化等因素，棘冠海星已成珊瑚最大威脅，棘冠海星生命力、繁殖力強，一隻直徑四十公分棘冠海星一年可釋出二．八億顆卵，棘冠海星過量時，就如蝗蟲過境，珊瑚都被啃食殆盡，澳洲大堡礁就深受其害。

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棘冠分布熱區 八、九成珊瑚都死亡

東沙環礁是我國首座海洋國家公園，鄭明修率潛水人員透過注射醋酸方式擊殺一二三七隻棘冠海星，針頭因使用頻繁毀損，又手動移除六○三隻，總計移除一八四○隻；鄭明修觀察，棘冠海星分布熱區珊瑚已有八、九成都被啃食殆盡，要復育至少要十年以上。

鄭明修將珊瑚礁比喻為海洋的熱帶雨林，棘冠海星就如森林大火，須儘速撲滅，東沙環礁東部尚未受棘冠海星危害，需守住防線，但也坦言移除不易，因潛水人員須風平浪靜才可下水作業，尤其十月後受東北季風影響，海象惡劣，恐無法出海，盼政府即刻發起救援行動，號召潛水志工清除。

海保署指出，棘冠海星大爆發的地點在國家公園範圍內，將與內政部國家公園署保持聯繫，必要時提供醋酸針劑及潛水人員等資源共同處理。

棘冠海星又被稱為魔鬼海星，棘刺有劇毒，是珊瑚最大殺手。（台灣珊瑚礁學會提供）

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