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取消最惠國待遇、重建美軍與盟國實力 美共和黨新黨綱 強硬劍指中國

布局美國前總統川普重返白宮，美國共和黨全國委員會黨綱委員會八日通過並發表二○二四年黨綱草案，列出十大主張和政策方向，包括在國防、經濟領域全面壓制中國。（路透檔案照）

布局美國前總統川普重返白宮，美國共和黨全國委員會黨綱委員會八日通過並發表二○二四年黨綱草案，列出十大主張和政策方向，包括在國防、經濟領域全面壓制中國。（路透檔案照）

2024/07/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕布局美國前總統川普重返白宮，美國共和黨全國委員會黨綱委員會八日以八十四對十四票，通過並發表二○二四年黨綱草案，列出十大主張和政策方向，包括在國防、經濟領域全面壓制中國，例如取消中國最惠國待遇、重建美軍和盟國實力對抗中國，禁止中國購買美國房地產及各項產業，並防止中國汽車進口美國等。

布局前總統川普重返白宮

共和黨預定十五日至十八日召開全國代表大會，會中除確認提名川普代表共和黨參選總統外，也將通過並公布新版黨綱。這份以川普招牌口號「讓美國再次偉大」為題，旨在「獻給被遺忘的美國男女」的黨綱草案僅十六頁，列出十大主張，包括「擊敗通膨，迅速降低物價」、「打造史上最繁盛經濟」、「保護美國勞工、農民免受不公平貿易」、「透過實力重獲和平」等理念方針。

草案列出十大主張和政策

草案在經貿、移民和國防外交議題上，都呼應川普長期以來的主張。在第五章「保護美國勞工、農民免受不公平貿易」第二條「實現對中國策略性獨立」中，共和黨主張取消中國最惠國待遇，逐步剔除從中國進口必需商品，並阻擋中國購買美國房地產和產業；第三條「拯救美國汽車工業」則承諾取消拜登政府的電動車及其他相關授權，以及防止進口中國車輛。

第十章「透過實力重獲和平」寫道，共和黨承諾以實力重獲和平，重建美軍和同盟關係，以對抗中國、打擊恐怖主義。具體作法包括將美國最重要利益置於外交政策核心，確保美軍是全球最現代化、最致命和最強大的軍隊；第三條「強化同盟」部分，提及將支持印太地區國家，與其他國家共享和平、貿易榮景。

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