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著軍裝現身莒光園地 賴勉國軍：強化保防 防中滲透

國軍精神戰力週昨起進行三天，總統賴清德著軍裝在莒光園地現身並與戰鬥機聯隊官兵對談。（圖：青年日報提供）

國軍精神戰力週昨起進行三天，總統賴清德著軍裝在莒光園地現身並與戰鬥機聯隊官兵對談。（圖：青年日報提供）

2024/07/10 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國軍精神戰力週昨起進行三天，總統賴清德著軍裝在莒光園地現身並與戰鬥機聯隊官兵對談。賴勉勵全體國軍牢記是為全體國人服務，是為了保衛主權、捍衛民主自由而存在；中國的滲透和刺探不會停止，軍士官兵都要強化保防工作，更要時刻警惕、注意自己的資安，不要落入陷阱。

精神戰力週 為準備漢光演習官兵打氣

賴清德日前到台中清泉崗基地視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，並為「國軍精神戰力專案教育」錄製談話影片，為準備漢光演習的國軍加油打氣，影片昨在莒光園地播出。這是賴清德首次以三軍統帥身分在莒光園地談話，賴也是首位參加精神戰力週的總統。

賴清德表示，我們要的是有穩固基礎、靠自己實力所建立的「真和平」，這個基礎就是自我防衛的力量，希望國軍能自信對外表示，「我們是為了和平而訓練，更是為了守護民主自由而做準備」。

賴清德指出，軍事實力的強弱不是用單純的數學加減法來計算，人數與武器裝備的多寡固然重要，但不能完全代表一個國家的軍事能力，台灣雖然小，但有極重要的戰略地位。

賴清德也勉勵全體國軍弟兄姊妹牢記，我們是為全體國人服務的軍隊，是為了保衛主權、捍衛民主自由而存在，中國的滲透和刺探不會停止，無論士兵、士官或軍官，無論志願役或義務役都要強化保防工作，更要時刻警惕、注意自己的資安，不要落入陷阱，政府會持續強化各部隊的保防工作，如果每位國軍都能警惕在心，相信我們也可以防患於未然。

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