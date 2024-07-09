國中會考5A上不了第一志願 新竹家長怨級分比序制及學校少是主因

國中會考放榜，在竹苗考區學生考了5A仍上不了實驗中學或新竹高中、新竹女中，新竹家長怨問題出在會考採三級分比序制且學校少和通學不便是主因。圖為竹科園區內的實驗中學。（記者洪美秀攝）

2024/07/09 21:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕113學年高中免試入學今天放榜，竹苗區明星高中從3年前就出現5A進不了新竹高中或新竹女中及實驗中學現象，其中實驗中學早在幾年前就需5A10+作文5級分才能錄取的高標準現象，新竹縣市家長怨即使拿到5A30分，也要再比++數，此狀況在竹苗考區尤其明顯，究其原因除竹苗考生競爭激烈，也歸因於採級分比序制及學校選擇少，甚有新竹家長為讓孩子在高中端有較好的升大學機會，不惜跨區分發，也成竹苗區特殊現象。

據了解，今年竹苗區的高中錄取分數，竹科實中需5A10+作文五級分才能錄取，就連新竹高中也要5A6+，新竹女中需5A4+，而5A學生僅能選擇竹北高中或其他國立高職綜合科，除因竹苗區考生競爭激烈，也因學校選擇性少，加上採ABC的三級分制，也讓考生的鑑別度較北北基考生低。

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新竹地區有家長今年送孩子參加北北基考區的分發，抱怨因竹苗區國中會考採級分比序的方式大有問題，即便全科滿分5A都上不了第一志願竹中、竹女，若多錯一題有任何一科沒有拿到A，就要跨縣市到苗栗就讀高中，因此不少新竹家長都寧願讓孩子轉學籍到台北。

家長批，新竹地區的狀況就是高中學校太少、再者是通學交通不便、且考制是採級分比序，以住竹北為例，孩子上不了本地高中，只能選填就讀偏遠鄉鎮的高中，但新竹大眾運輸不便，像到竹市成德高中或是竹東高中就讀，幾乎只能搭校車，而校車的通勤費用高且司機不穩定，讓家長只好讓孩子參加北北基，像孩子今年錄取板橋高中，從竹北到板橋搭高鐵只要25分鐘，但若留在竹苗區就讀竹東、竹南高中，光通勤就要半小時甚至1小時以上。

新竹家長更擔憂3年後的龍年學生潮來臨，屆時竹苗區的孩子競爭更加激烈，以今年為例，今年前往基北區就讀的新竹孩子高達千人，有家長說，今年送志願卡時，基北區的承辦人員都驚訝為何有那麼多新竹的孩子北上念書，每天上午7點新竹北上的高鐵都班班爆滿，也成為新竹地區的特殊求學景象。

國中會考放榜，在竹苗考區學生考了5A仍上不了實驗中學或新竹高中、新竹女中，新竹家長怨問題出在會考採三級分比序制且學校少和通學不便是主因。圖為新竹高中。（記者洪美秀攝）

國中會考放榜，在竹苗考區學生考了5A仍上不了實驗中學或新竹高中、新竹女中，新竹家長怨問題出在會考採三級分比序制且學校少和通學不便是主因。圖為新竹女中。（記者洪美秀攝）

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