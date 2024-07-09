國中會考5A上不了第一志願 新竹家長怨級分比序制及學校少是主因
〔記者洪美秀／新竹報導〕113學年高中免試入學今天放榜，竹苗區明星高中從3年前就出現5A進不了新竹高中或新竹女中及實驗中學現象，其中實驗中學早在幾年前就需5A10+作文5級分才能錄取的高標準現象，新竹縣市家長怨即使拿到5A30分，也要再比++數，此狀況在竹苗考區尤其明顯，究其原因除竹苗考生競爭激烈，也歸因於採級分比序制及學校選擇少，甚有新竹家長為讓孩子在高中端有較好的升大學機會，不惜跨區分發，也成竹苗區特殊現象。
據了解，今年竹苗區的高中錄取分數，竹科實中需5A10+作文五級分才能錄取，就連新竹高中也要5A6+，新竹女中需5A4+，而5A學生僅能選擇竹北高中或其他國立高職綜合科，除因竹苗區考生競爭激烈，也因學校選擇性少，加上採ABC的三級分制，也讓考生的鑑別度較北北基考生低。
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新竹地區有家長今年送孩子參加北北基考區的分發，抱怨因竹苗區國中會考採級分比序的方式大有問題，即便全科滿分5A都上不了第一志願竹中、竹女，若多錯一題有任何一科沒有拿到A，就要跨縣市到苗栗就讀高中，因此不少新竹家長都寧願讓孩子轉學籍到台北。
家長批，新竹地區的狀況就是高中學校太少、再者是通學交通不便、且考制是採級分比序，以住竹北為例，孩子上不了本地高中，只能選填就讀偏遠鄉鎮的高中，但新竹大眾運輸不便，像到竹市成德高中或是竹東高中就讀，幾乎只能搭校車，而校車的通勤費用高且司機不穩定，讓家長只好讓孩子參加北北基，像孩子今年錄取板橋高中，從竹北到板橋搭高鐵只要25分鐘，但若留在竹苗區就讀竹東、竹南高中，光通勤就要半小時甚至1小時以上。
新竹家長更擔憂3年後的龍年學生潮來臨，屆時竹苗區的孩子競爭更加激烈，以今年為例，今年前往基北區就讀的新竹孩子高達千人，有家長說，今年送志願卡時，基北區的承辦人員都驚訝為何有那麼多新竹的孩子北上念書，每天上午7點新竹北上的高鐵都班班爆滿，也成為新竹地區的特殊求學景象。