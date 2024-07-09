網購平台My Egg突歇業 消保官籲消費者：速向銀行申請爭議款

My Egg歇業，中市消保官提醒消費者向銀行申請爭議款減少損失。（市府提供）

2024/07/09 19:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕設址在台中市的My Egg（苗豐養殖生技股份有限公司），7月1日以簡訊通知簽約購買蛋品的消費者公司停止營運訊息，全國消費者陸續向各地方政府消費者服務中心申訴，台中市消保官指出，目前全國受理44件申訴，因信用卡支付方式為業者提供的付款方式之一，呼籲若消費者以往是利用信用卡支付蛋品費用，可儘速向發卡銀行申請爭議款，以減少金錢損失。

此外，消保官也教戰，消費者購買繼續性提領的商品或服務時，建議考量市場價格變動及業者能否長期經營的風險，「盡量以信用卡等有爭議款機制的支付方式支付款項」，並勿簽訂長期契約，以免業者倒閉而求償無門。

請繼續往下閱讀...

台中市消保官表示，根據消費者申訴內容及業者官網所示，該業者多以網路方式行銷蛋品，並與消費者簽訂3個月、半年或1年不等的消費案，由業者每月定期配蛋30顆宅配到府；日前業者傳以簡訊通知消費者停止營運後，雖輾轉聯繫到業者，但業者表示因成本增加，公司苦撐多月仍難以經營，現有資產恐不足支付員工薪資及消費者的退費。

消保官指出，考量爭議款有申請期限限制，以VISA、MASTER為例，自刷卡日起540天、且業者未提供服務起120天內，需再扣除發卡行作業所需的15工作天，即使業者已經請款，消費者仍得就未領取的蛋品費用，要求信用卡機構退還；因此呼籲透過刷卡支付蛋品費用的消費者，可先向發卡銀行申請爭議款，以保障自身權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法