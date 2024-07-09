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131縣道埔里牛洞路段邊坡整治 即起至22日白天封路施工

南投縣埔里鎮縣道131牛洞路段進行封路施工，民眾請配合改道。（記者佟振國攝）

南投縣埔里鎮縣道131牛洞路段進行封路施工，民眾請配合改道。（記者佟振國攝）

2024/07/09 16:03

〔記者佟振國／南投報導〕去年多次颱風、豪雨災害，造成南投縣埔里鎮縣道131牛洞路段上邊坡坍方落石，落石防護網破損或鋼梁變形，引發安全疑慮，縣府工務處即日起至22日進行汰換工程，每天上午8點至下午5點雙向封路施工，禁止通行，往返埔里、魚池民眾請配合改道。

縣道131為埔里鎮水頭里、魚池鄉共和、東光村重要聯絡道路，但指標4.7K埔里牛洞路段上邊坡不穩，常因颱風、豪雨、地震等造成坍方落石，地方原爭取開闢隧道或明隧道提升行車安全，但受限腹地不足等因素，2019年由縣府架設雙層落石防護網，已多次發揮功效，於空中攔截大型石塊，避免直接掉落危害行車與路面安全。

但去年多次豪雨、颱風造成牛洞路段上邊坡崩塌，雙層防護網中有一層被石塊砸破，以及鋼梁扭曲變形，防護效益恐打折扣，縣府去年9月先將網內攔截的石塊清除，也向中央申請災修工程，工期從6月下旬至11月中旬。

縣府最近進行落石防護網汰換工程，即日起至7月22日每天上午8點至下午5點封路施工，埔里、魚池兩地民眾須配合改道，往水頭路與投131線2.5K路口，銜接投71線中正路、投69線過坑路，往東南走投69-1線碧山巷。

工務處表示，雙層防護網具延展性，可吸收落石能量，但必須依防護範圍及所需規格訂製，因此較花時間，目前防護網已經備妥，完成邊坡危石、危木清除及鋼梁基樁加固後，就能吊掛架設防護網。

南投縣埔里鎮水頭里縣道131指標4.7公里牛洞路段，目前進行落石防護網汰換工程。（記者佟振國攝）

南投縣埔里鎮水頭里縣道131指標4.7公里牛洞路段，目前進行落石防護網汰換工程。（記者佟振國攝）

埔里鎮縣道131牛洞路段災修工程目前進行施工。（記者佟振國攝）

埔里鎮縣道131牛洞路段災修工程目前進行施工。（記者佟振國攝）

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