07/09 各報重點新聞一覽
自由時報
南市區漁會理事長林士傑遭槍殺 警署專案緝凶
台南市區漁會理事長、民進黨南市議員林依婷父親林士傑，昨日清晨在南區住家準備外出爬山時，遭一名男子持雙槍對林連開十一槍，林身上至少六個彈孔，送醫傷重不治。槍手逞凶後，開車到約兩公里外的停車場縱火燒毀座車，並留下兩把手槍。由於槍手可能被安排偷渡境外，警方積極查緝並向黑道宣戰。
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詐助理費 桃市議員孫韻璇判刑8年 夫李雲強任議員時犯案 判8年10月
前桃園市議員李雲強與妻子孫韻璇（現任桃園市議員，國民黨籍）被控於李擔任議員期間，利用人頭詐領公費助理補助款二八九萬餘元，桃園地檢署依貪污治罪條例起訴。桃園地院昨審結，依利用職務機會詐取財物罪，判處李雲強應執行有期徒刑八年十月；依非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，判處孫韻璇應執行有期徒刑八年。
詳見詐助理費 桃市議員孫韻璇判刑8年 夫李雲強任議員時犯案 判8年10月。
台版神鬼交鋒 用假履歷騙取教職 澎科大前學務長陳正國 犯12案判刑
電影《神鬼交鋒》在國立澎湖科技大學真實上演！前學務長陳正國以假履歷騙取教職，被依偽造文書、公司法、背信、商業會計法等罪，共十二案被判刑，其中五案不得易科罰金，應執行有期徒刑四年；其另七案被判處得易科罰金，應執行有期徒刑二年六月。
詳見台版神鬼交鋒 用假履歷騙取教職 澎科大前學務長陳正國 犯12案判刑。
聯合報
涉議長賄選…林士傑遭槍殺 歹徒持雙槍行凶恐已潛逃出境
台南市區漁會理事長林士傑昨天清晨在住處前遭槍手伏擊，身中多槍送醫不治；出身「江湖」的他，捲入本屆議長賄選恐嚇案被訴，一審判決無罪，女兒是現任市議員，遇襲身亡震撼地方。檢警初步調查，歹徒持雙槍犯案，行凶後獨自駕車逃逸，在沒有監視器的偏僻處棄車並燒毀衣物與凶槍，研判有縝密的犯罪計畫，且凶手可能已潛逃出境。
走了國光石化、來了光電風機 說好的「國家級濕地」呢？
二○一一年四月廿二日世界地球日，國光石化案關鍵環評會議做出「不予開發」和「有條件通過」兩案併陳決議，時任總統馬英九隨後舉行記者會宣布「不會支持國光石化案在彰化繼續進行」，並指示內政部將國光石化預定地畫為國家級濕地，並籌設自然公園。但十三年過去，「國家級濕地」遲未公告，環保團體申請畫設的公文往返十二年多，也一再被駁回退件。
中國時報
南市區漁會理事長清晨遭伏擊身亡
台南再度發生駭人聽聞槍擊案！在台南市正副議長選舉中，力挺議長邱莉莉的南市區漁會理事長林士傑，8日清晨在家門口，於8秒內遭人持雙槍連轟11槍，在近距離狙殺，事後作案車輛、手槍也被燒毀製造斷點；槍手是否如同88槍擊案潛逃出境？台南市長黃偉哲要求警方全力偵辦，盡速將行凶者繩之以法。台南市警察局長廖宗山則強調，已鎖定特定對象，有信心破案。據了解，警方在被燒掉的作案汽車內，採到疑似槍手DNA。
立院衝突見血 王鴻薇林楚茵互告傷害
立法院內政委員會8日再度排審《公職人員選罷法》修正草案，卻數度演出全武行。藍綠昨早7時就甲級動員，一進會議室就爆發口角及推擠，藍委王鴻薇、綠委林楚茵更互告傷害。藍營中途換會議室，召委高金素梅才現身主持會議，但綠委持續抗爭，最終只能宣告休息，並未實質審查法案。