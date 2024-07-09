不只大彩虹！「黃金玉山」也現身 彰化雨後美景狂開外掛

彰化傍晚大雨過空氣變得乾淨，在夕陽直射中央山脈下，竟然出現「黃金玉山」奇景。（謝宗謀提供）

2024/07/09 00:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的美極了！彰化縣今（8日）傍晚下起雷陣雨，幸好雨勢不久，天空又恢復晴朗，還出現完整的大彩虹，令不少人驚喜，但同時夕陽落下，金黃色光芒直射向中央山脈，竟然出現「黃金玉山」奇景，有二林鎮民剛好在目睹，趕緊用手機拍下這奇幻的「Magic Time」，驚呼此生難忘。

二林鎮民謝宗謀表示，今日下午6點40分開車回家，行經二林鎮振興巷時，視線剛好看向中央山脈，發現被夕陽照得金黃色，覺得很特別，再仔細看，竟然看到輪廓清晰無比的玉山，同樣被染成金黃色，趕緊拿起手機拍下美景，並上傳臉書「路上觀察學院」分享。

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「第一次看到金黃色的玉山！」謝宗謀說，在能見度佳的情況下，彰化偶而可以看見玉山，不過通常都是背光，呈現黑黑的一面，這一次卻出現金黃色，可說是相當罕見，他認為是彰化地區剛下過陣雨，空氣變得乾淨，加上夏季吹南風，把空氣中的沙塵吹往北邊，又剛好出現夕陽，陽光可以直射，如此天時地利配合下，才出現「黃金玉山」的奇景。

除了「黃金玉山」，彰化今日傍晚也出現大拱門彩虹，從靠近八卦山的社頭鄉，到靠海的鹿港鎮民都能看見，美麗的彩虹吸引不少人驚嘆，也有人利用雨後積水倒影，拍出一幅漂亮的圓形彩虹。

有民眾笑說，彰化近日頻頻午後雷陣雨，不過大雨過後天空總能出現美景，又是夕陽、又是大彩虹，甚至還看得到金黃色玉山，讚嘆大自然美景千變萬化。

大雨過後玉山又現身，彰化二林民眾拍下「黃金玉山」奇景。（謝宗謀提供）

大雨加上夕陽，彰化二林民眾拍下罕見的「黃金玉山」美景。（謝宗謀提供）

彰化縣傍晚下起雷陣雨，雨後天空恢復晴朗，還出現完整的大彩虹，有民眾利用雨後積水倒影，拍出一幅漂亮的圓形彩虹。（黃科儒提供）

彰化傍晚雨後出現大拱門彩虹，令不少人驚喜。（李美麗提供）

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