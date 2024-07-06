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南市上半年照相桿超速取締台84線玉井段再封王 網：趕買芒果嗎？

台84線玉豐大橋旁的測速照相桿，上半年累計的取締件數為全市之冠。（記者吳俊鋒攝）

台84線玉豐大橋旁的測速照相桿，上半年累計的取締件數為全市之冠。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/06 15:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南警方進行1至6月固定式測速的取締統計，並列出前十大的排名，常勝軍的玉井區「台84線40.38公里」，以5257件再度奪得上半年榜首，每張紅單若依「最低消費」1600元來估算，為國庫進帳逾840萬元，尤其分析數據，這支照相桿第2季的違規舉發仍是全市最多，網友笑稱：開這麼快，都趕著買芒果嗎？

這支固定式測速照相桿目前取締由西往東的違規車輛，當地不遠處左轉，就來到有「全國最大檨仔市」之稱的台南農產運銷公司玉井場，正值芒果產季，觀光人潮湧至，也讓民眾聯想舉發件數的持續增加，是否與此有關。

其實對照首季，上半年超速取締的前五大，入榜的固定桿都一樣，奪冠的玉井區台84線40.38公里依然奪冠，居次的永康區「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」等排名都沒變，但第3、4、5互換。

原本首季第4的新市區「台1線317.7公里」固定桿，4至6月取締遽增1722件，累計3925起超速違規，上半年排名衝至第3。

原本首季第5的東山區「165線18.82公里」固定桿，4至6月取締再增1215件，累計2946起超速違規，上半年排名進到第4。

原本首季第3的安南區「安吉路3段近安順庄大道」固定桿，4至6月取締僅增492件，累計2868起超速違規，上半年排名退至第5。

而榜首的台84線40.38公里固定桿，位於玉豐大橋旁，自2019第4季啟用迄今，已拿下3次年度冠軍，業績表現相當傑出。

台84線40.38公里的固定桿也被地方戲稱「山區百萬照相館」，雖然警方持續宣導，取締件數仍居高不下，4到6月增加了2224起違規舉發，一樣全市之冠，讓民眾直納悶，這些駕駛超速趕路，是為了急著到玉井市場買芒果？

台南市警局強調，暑假期間，出遊人潮明顯增加，但不見得與取締違規件數多少有關，設置超速、闖紅燈的照相桿，主要在於遏阻，以降低事故發生，籲請駕駛人遵守交通規則，確保行車平安。

目前山區芒果正值產季，農產運銷公司玉井場湧現觀光人潮，台84線上車流量大增。（記者吳俊鋒攝）

目前山區芒果正值產季，農產運銷公司玉井場湧現觀光人潮，台84線上車流量大增。（記者吳俊鋒攝）

目前山區芒果正值產季，農產運銷公司玉井場湧現觀光人潮，台84線上車流量大增。（記者吳俊鋒攝）

目前山區芒果正值產季，農產運銷公司玉井場湧現觀光人潮，台84線上車流量大增。（記者吳俊鋒攝）

台南警方統計上半年固定式超速取締件數，並排名前十大。（南市警察局提供）（記者吳俊鋒攝）

台南警方統計上半年固定式超速取締件數，並排名前十大。（南市警察局提供）（記者吳俊鋒攝）

台南警方統計上半年固定式闖紅燈取締件數，並排名前十大。（南市警察局提供）（記者吳俊鋒攝）

台南警方統計上半年固定式闖紅燈取締件數，並排名前十大。（南市警察局提供）（記者吳俊鋒攝）

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