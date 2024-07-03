蒸氣洩漏！ 聯成化學林園廠4人燒燙傷 環保局將開罰

高雄聯成化學林園廠工安意外，4人受傷送醫。（讀者提供）

2024/07/03 16:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市林園工業區內聯成化學林園廠今午發生工安意外，4名工人燒燙傷送醫，環保局認定操作中因故致使含鄰苯二甲酐蒸氣洩漏致人受傷，違反毒性及關注化學物質管理法規定，將開罰100萬至500萬元，管理不當致產生異味污染物，違反空污法將開罰10萬至500萬元。

林園工業區內聯成化學林園廠今天下午發生工安意外，造成4名工人燒燙傷，消防局獲報出動9車24人前往搶救，其中1人傷勢較重，頭、頸、胸、手腳燒燙傷，所幸意識清楚，救護車協助送醫，其餘3人輕傷自行就醫。

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環保局表示，聯成化學林園廠下午1時14分許，於「以鄰二甲苯製造鄰苯二甲酐製造程序（M01）進行設備檢修時，含鄰苯二甲酐的高溫蒸氣於設備法蘭處洩漏，導致現場4名員工遭受燒燙傷。

環保局據報前往稽查，發現聯成化學林園廠應於運作過程中，維持防止排放或洩漏設施的正常操作，但今日因操作中因故致使含鄰苯二甲酐蒸氣洩漏，且致人員受傷，違反毒性及關注化學物質管理法第39條第1項規定，並依同法第55條第1項第5款處以100萬至500萬元罰鍰。

此外，環保局也根據消防局通報人員稽查聯成化學林園廠，以鄰二甲苯製造鄰苯二甲酐製造程序 （M01）的再沸器更換墊片時，因鄰苯二甲酐（PA）外洩氣爆，管理不當致產生異味污染物，違反空污法32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰。

鄰苯二甲酐（PA）外洩氣爆，圖黃色框為墊片爆開處。（讀者提供）

高雄聯成化學林園廠工安意外，4人受傷送醫。（讀者提供）

高雄聯成化學林園廠發生工安意外，造成4人受傷，環保局將開罰110萬元至1000萬元。（讀者提供）

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