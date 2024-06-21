國小生穿「倒勾」球鞋要價4萬5！ 他驚歎：能買20雙Air Force

網友在路上看見疑似國小生的鞋子很特別，上網發現竟是限量聯名款，要價台幣4萬5800元。（圖片擷取自臉書「爆廢公社」）。

2024/06/21 21:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友近日在路上，看見疑似國小生的鞋子外型很特別，上網搜尋竟是限量聯名款，一雙要價台幣4萬5800元，原PO驚呼「現在的家長都這麼寵小孩嗎？」文章發出引發網友議論。

一名網友在「爆廢公社」表示，近日他在路上看見，一名疑似為國小生的鞋子外型相當特別，於是好奇拍下後上網找尋該鞋款，沒想到竟是一雙限量聯名款，為「Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG"Reverse Mocha" 摩卡倒勾」球鞋，一雙要價台幣4萬5800元。如此高昂的價格另原PO驚呼，「現在的家長都這麼寵小孩嗎？他腳上這雙可以買我腳上的Air Force 20雙欸！」。

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貼文曝光後引起熱議，許多網友紛紛表示，「鉤子一倒，窮困潦倒」、「沒事，投對胎，國中生腳上都是5萬起跳的鞋子！」、「他老爸老媽很有錢，這雙只是花他的零用錢就能買了，不用羨慕」、「對你來說是寵，但對他的家長可能只是零頭」、「說不定是小孩的台積電今天漲了一些自己買的」、「貧窮限制你的想像」、「投對胎比投資重要」、「原來倒勾那麼值錢，以前網路一堆倒勾的鞋，都以為不是正版不敢買」、「不識貨的我還以為是瑕疵品」、「我買不起，謝謝」。

也有許多網友認為國小生穿的應該是「假鞋」，「1.蝦皮上不用1000元就有；2.他老爸老媽很有錢，這雙只是花他的零用錢就能買了，不用羨慕，也羨慕不來」、「蝦皮可以買高仿的」、「不是因為他是國小生我就說是假的，但鞋子真的一眼假，蠻低仿的那種貨」、「淘寶一雙1000有找」。

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