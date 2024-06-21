中市圖與中二中推青少年選書 排行榜出爐

台中市立圖書館與台中二中推出「青少年選書之旅」活動，由學生選薦35本書籍。（中市圖提供）

2024/06/21 20:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立圖書館與台中二中推出「青少年選書之旅」活動，由學生選薦35本書籍，並展開「青春這Young選」主題書展，首站已於精武圖書館登場，陸續至山海屯城四館輪番開展。

中市圖指出，從熱門借閱圖書排行榜來看，文學小說、圖文書和漫畫是青少年的最愛，從此次活動中學生們多推薦文學小說就能窺得一二，包括《24小時神祕書店》、《量子未來》等科幻奇幻作品，以及卡繆的《異鄉人》、東野圭吾的《迷宮裡的魔術師》和《週四謀殺俱樂部》等；學生也推薦多本科普知識類書籍，如《世界森林之書》和《台灣π：發現太平洋抹香鯨》。

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中市圖表示，為更瞭解青少年閱讀口味，精選科普文學等類別超過百冊圖書直送中二中校園，讓學生當選書師，閱讀後挑出35本喜愛書籍進行書腰設計，書寫推薦詞配上圖文並茂的手繪插圖，展現創意無限的青春視角。

台中二中學生透過校內老師講解選書原則和圖書推薦技巧後，經4、5週的選讀作推薦，過對資訊非常有興趣的劉同學，挑選了《超圖解電子電路》，希望透過這本書精進自我，為未來做好準備；謝同學推薦《獸醫五年生》，喜歡毛小孩的她今年也如願考上獸醫系，透過閱讀更接近夢想。

青少年選書之旅首站已於精武圖書館登場，7至9月入別在大里德芳分館、葫蘆墩分館、大甲分館接力巡迴。

台中市立圖書館與台中二中推出「青少年選書之旅」活動，由學生選薦35本書籍。（中市圖提供）

中市圖精選科普文學等類別超過百冊圖書直送中二中校園，讓學生選薦。（中市圖提供）

學生閱讀喜愛書籍進行書腰設計，書寫推薦詞展現創意。（中市圖提供）

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