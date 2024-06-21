台南6/28青鳥宴 將請來「辦桌南霸天」阿勇師掌勺

台南市民團協會將於6月28日舉辦台南青鳥宴公民大辦桌活動。（台南市民團協會提供）

2024/06/21 20:19

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市民團協會將於28日舉辦青鳥宴公民大辦桌活動，請來辦桌南霸天阿勇師掌勺，消息一出不到12小時原定20桌、200個名額被秒殺，再加10桌也是一位難求！協會副理事長謝長穎表示，希望借此延續公民運動的活力，也和來自各地的公民夥伴加深連結。

公民團體串連反對國會擴權法案，上個月開始就在台南巴克禮教會舉辦好幾場活動，為凝聚公民力量，也讓公民團體間的互動更緊密，為延續這股公民運動活力，也和來自各地的公民夥伴加深連結，決定舉辦台南青鳥宴，不僅以公民大辦桌的方式呈現，參加費用也很有話題性，每人1450元；地點同樣選在巴克禮教會舉辦。

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謝長穎表示，阿勇師是台南知名，也是最頂尖的總舖師之一，報名整個大爆場，大概12個小時200張座位就預定一空，我們再趕緊加開10桌仍是一位難求。這樣子的公民延續，我覺得大家是不停地對議題保持關注，但也要適時的讓自己休息，比如說吃個飯，不要說一直處在很緊繃的狀態，不然大家也會受不了。

阿勇師開出的菜單也充滿台味，除了五子進登科的冷盤，魚翅羹、溜油石斑、龍蝦三明治、烤鮑魚、蒲燒鰻魚油飯等，菜色超豐富。現場還將設立公民講堂，讓1450們暢所欲言，邊吃邊聊。

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