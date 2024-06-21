「嘉市好店」15業者搶商機 進軍台北國際食品展

嘉義市政府整合15家業者組團「嘉市好店」參展「2024台北國際食品展」。（記者丁偉杰攝）

2024/06/21 15:50

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2024台北國際食品展」將於6月26日至29日於南港展覽館二館開展，嘉義市政府整合15家業者組團「嘉市好店」參展，主打「嘉傳好伴手，幸福好滋味」，展出幸福嘉義米、砂鍋魚頭、蜂蜜等產品，今天宣傳記者會首度亮相由三光米、湯城鵝行以及義興嘉釀共同開發聯名產品「鵝油拌飯組，獨嘉風味」，將嘉義好物推進台北國際食品展搶商機。

市長黃敏惠表示，市府協助業者拓展國際市場，此次除了率領產業嘉義隊參加台北國際食品展外，也將於6月26日在台北漢來大飯店舉辦嘉市國際媒合會，將有超過百家的國內外通路業者共同參與，期望能藉由更多的通路開發與合作，建構嘉市食品產業新網絡。

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市府建設處長田長沛說，今年嘉市再度以「嘉市好店」參展台北國際食品展，擴大整體攤位空間，讓參展業者可以充分展示商品推薦吃法。

15家特色伴手業者包含幸福嘉義米、林聰明沙鍋魚頭、芋沺商行&芋沺菓子、里響咖啡、湯城鵝行、大王千金、阿貴食品行、阿潘肉包、皇鶴蜂蜜、「阿久師」（統百食品）、斐園茶莊、渼橘客新鮮果優格專賣店、義興醬業、聖保羅企業股份有限公司及錦龍食品。

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