嘉縣特色業者參加台北國際食品展 主打阿里山美食饗宴

嘉義縣政府將帶領19家特色業者參加台北國際食品展。（記者林宜樟攝）

2024/06/20 14:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣食品界盛事「台北國際食品展」將於6月26日至29日在南港展覽館開展，嘉義縣政府整合19家特色業者參展，並設置嘉義優鮮館，將主打「阿里山美食饗宴」，以阿里山及小火車為意象，展出台灣精品咖啡、苦茶油、花生醬、鳳梨、冷凍水產及高山茶等產品。

嘉義縣長翁章梁今天與宏洋冷凍水產總經理張書寧製作創意料理「虱目魚尬鮪魚鬆熱壓吐司」，將魚鬆與玉米的滋味融合，展現嘉義產品特色；翁章梁說，台北國際食品展聞名全台，嘉義縣主推嘉義優鮮產品，出產的生鮮及農特產品品質佳，包裝用心，送禮自用皆宜，歡迎全國民眾到嘉義優鮮館品嚐嘉義的味道。

請繼續往下閱讀...

縣府農業處表示，縣府推廣嘉義優鮮品牌，把關田間管理及生產技術，幫助農民和業者轉型走向精品化；縣府拓展國外行銷通路，今年已率團參加日本及新加坡食品展，獲國際買家青睞，期望台北國際食品展能再獲好評，助業者接到更多訂單。

今年參展業者包含卓武山咖啡農場、東和油脂、長壽田國際貿易公司、勇伯地瓜酥、宏洋冷凍水產、蝦覓世界、好美農漁產業公司、科盈食品公司、嘉竹商行、上等農作工作室、阿里山極邊山葵農產行、蜂動園、宏展農業行銷科技公司、佳食公司、真心堡農業科技公司、樺憲國際公司、御醬生物科技廠、中埔鄉農會及番路鄉農會。

縣府農業處表示，台北食品展開幕第一天及第四天在嘉義優鮮館消費滿3000元以上，可品嚐「阿里山下午茶饗宴」，每日限量50名；展期第二天及第三天消費滿1000元可獲得限定飲品「旺檸綠」，每日限量50名。

翁章梁（右）與張書寧（左）製作特色料理「虱目魚尬鮪魚鬆熱壓吐司」。（記者林宜樟攝）

翁章梁與張書寧製作特色料理「虱目魚尬鮪魚鬆熱壓吐司」。（記者林宜樟攝）

番路鄉農會總幹事趙幸芳（左）與嘉義縣議員林淑完（右）推薦農會的茶燒米菓。（記者林宜樟攝）

嘉義優鮮特色產品。（記者林宜樟攝）

美味的鳳梨。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法