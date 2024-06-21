雲縣7鄉鎮165處道路或空地 可申請曬花生

讓農民可以安心、安全曝曬落花生，有7鄉鎮設置165處合法曬場，提醒用路人提早改道。（記者黃淑莉攝）

2024/06/21 16:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣第一期作落花生進入採收期，各地可見曬落花生景象，避免農民在道路曝曬引起紛爭或意外，縣府邀集種植面積大的鄉鎮研商，經討論共規劃7鄉鎮165處合法曝曬場地，有需要農民可向當地公所詢問申請，也請用路注意提早改道。

縣府農業處長魏勝德指出，每年6月是雲林落花生第一期作收成期，考量農民常因找不到大片合法空地曝曬落花生，曬在路邊又擔心無人看守會遭破壞、竊盜或衍生交通事故等問題，經邀集各公所、雲林警察局等單位研商討論，共有7鄉鎮公所協助規劃合法曬場。

請繼續往下閱讀...

農業處表示，目前已規劃適合曝曬場地，麥寮鄉施厝村、三盛村、麥津村與崙後村共4村6處；崙背鄉大有村至水尾村共8村51處；大埤鄉聯美村產業道路（近聯美國小）1處；莿桐鄉埔尾村油車路樂活公園旁產業道路1處；東勢鄉月眉村、同安村與嘉隆村共3村5處；虎尾鎮頂溪里至惠來里共22里53處；土庫鎮新庄里至西平里共12里48處，總計165處曬場，有需求的農民朋友可向當地公所詢問申請。

魏勝德強調，農民在使用相關路段曝曬落花生時，務必在曬場路段前後方40公尺內使用交通錐、連桿等警示措施，夜晚要設置警示燈及爆閃燈等照明措施，維護交通安全與警示提醒用路人，避免影響用路人或造成傷害等問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法