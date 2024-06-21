雲縣府媒合儲蓄互助社代墊國民年金欠費 保障弱勢者喪葬給付權利

雲林縣府媒合雲林縣上智儲蓄互助社代墊經濟弱勢者積欠國民年金保險，讓他們可以順利請領喪葬給付。（記者黃淑莉攝）

2024/06/21 16:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民年金被保險人積欠保費過世後無法請領9萬8000多元喪葬給付，雲縣府媒合雲林縣上智儲蓄互助社協助經濟弱勢代墊欠費，領取補助扣代繳欠費後轉匯給家屬，保障弱勢民眾喪葬給付權利。

縣府社會處統計，截至今年2月全縣國民年金被保險有6萬2742人，被保險人在保險期間65歲前身故，可以由支出殯葬費的人按保險人死亡當月投保金額一次領取5個月的喪葬給付，以今年死亡個案計算為9萬8805元，請領期限自死亡次日起5年內。

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社會處長林文志表示，近幾年部分經濟弱勢被保險人因無力繳納國民年金保險費，在死亡時因積欠保險費，造成無法領取喪葬給付或遺屬年金，經調查縣內因欠費可申請喪葬給付而未申請有214人，其中100多人欠費在5萬元以下。

林文志說，未來經縣府評估確實為經濟弱勢者，縣府將轉介給雲林縣上智儲蓄互助社審核，通過後由該社協助申請喪葬給付及繳清欠費，勞保局將喪葬給付撥入互助社帳戶，由該社扣掉代繳欠費後轉匯給請領者。

雲林縣府、上智儲蓄互助社今（21）日召開記者會，縣長張麗善感謝上智儲蓄互助社愛心及貢獻，共同為經濟弱勢民眾提供實質幫助，她也建議國民年金主辦單位能夠重新檢視目前的喪葬給付是否符合現在的物價波動，確保經濟弱勢的鄉親能有尊嚴走完人生最後一段路。

上智儲蓄互助社理事長郭央諶指出，協助代墊經濟弱勢民眾欠費符合互助社創立的精神，很開心可以對社會福利盡一份心力，且整個協助過程不收取任何費用，劃撥手續費該社吸收，也歡迎各地民眾加入各地的儲蓄互助社，共同為社會進步祥和努力。

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