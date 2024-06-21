6/24合歡山自行車活動 這時段武嶺停車場全場封閉

崇越盃武嶺自行車挑戰賽將於6月24日上午5點至中午12點舉行，屆時台14線、台14甲線沿途進行交通疏導。（資料照）

2024/06/21 10:52

〔記者佟振國／南投報導〕桃園市鐵人運動協會舉辦「2024TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，將於6月24日清晨5點至中午12點登場，除了台14線、台14甲線沿途進行交通疏導，同時合歡山武嶺停車場也將於23日（週日）中午12點起至24日下午2點進行全場封閉，提醒用路人注意及早因應。

合歡山每年有多場大型自行車活動舉行，先有5月20日建大輪胎武嶺盃，6月17日則是捷安特「2024高峰會－武嶺約騎」活動，相隔1週6月24日則是崇越盃武嶺自行車挑戰賽接力登場。

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公路局中區養護分局表示，24日的自行車活動時間為上午5點至中午12點，參加人數約1600人，活動路線使用台14線57至80K（埔里至霧社），以及台14甲線0K至32.8K（霧社至武嶺），全長約56公里，活動時間由主辦單位志工沿線進行交通疏導，重要路口由埔里、仁愛分局派員協助交通維持，提醒參加人員及其他用路人遵守相關交通規範，勿違規影響行車安全。

至於合歡山重要的武嶺停車場，因應自行車賽事，也從23日中午12點起至24日下午2點全場封閉作業，該時段停車場也不提供一般民眾停車服務。

因應合歡山有自行車賽事，武嶺停車場將於23日中午12點至24日下午2點全場封閉。（資料照）

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