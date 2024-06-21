為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

6/24合歡山自行車活動 這時段武嶺停車場全場封閉

崇越盃武嶺自行車挑戰賽將於6月24日上午5點至中午12點舉行，屆時台14線、台14甲線沿途進行交通疏導。（資料照）

崇越盃武嶺自行車挑戰賽將於6月24日上午5點至中午12點舉行，屆時台14線、台14甲線沿途進行交通疏導。（資料照）

2024/06/21 10:52

〔記者佟振國／南投報導〕桃園市鐵人運動協會舉辦「2024TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，將於6月24日清晨5點至中午12點登場，除了台14線、台14甲線沿途進行交通疏導，同時合歡山武嶺停車場也將於23日（週日）中午12點起至24日下午2點進行全場封閉，提醒用路人注意及早因應。

合歡山每年有多場大型自行車活動舉行，先有5月20日建大輪胎武嶺盃，6月17日則是捷安特「2024高峰會－武嶺約騎」活動，相隔1週6月24日則是崇越盃武嶺自行車挑戰賽接力登場。

公路局中區養護分局表示，24日的自行車活動時間為上午5點至中午12點，參加人數約1600人，活動路線使用台14線57至80K（埔里至霧社），以及台14甲線0K至32.8K（霧社至武嶺），全長約56公里，活動時間由主辦單位志工沿線進行交通疏導，重要路口由埔里、仁愛分局派員協助交通維持，提醒參加人員及其他用路人遵守相關交通規範，勿違規影響行車安全。

至於合歡山重要的武嶺停車場，因應自行車賽事，也從23日中午12點起至24日下午2點全場封閉作業，該時段停車場也不提供一般民眾停車服務。

因應合歡山有自行車賽事，武嶺停車場將於23日中午12點至24日下午2點全場封閉。（資料照）

因應合歡山有自行車賽事，武嶺停車場將於23日中午12點至24日下午2點全場封閉。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《台中》亞青自由車公路賽 甲中奪兩金一銀
2024/06/13 05:30

《台中》亞青自由車公路賽 甲中奪兩金一銀
花蓮「騎」時很美麗！喔熊組長陪騎 世界自行車日主場活動花蓮舉行
2024/06/01 12:19

花蓮「騎」時很美麗！喔熊組長陪騎 世界自行車日主場活動花蓮舉行

台積電S廊道 仁武澄德特區看俏
96自轉車台北站自由車競賽明登場 警公布交通管制資訊
2024/06/15 15:45

96自轉車台北站自由車競賽明登場 警公布交通管制資訊
亞洲青年自由車公路賽 大甲高中遠征哈薩克奪兩金一銀
2024/06/12 09:17

亞洲青年自由車公路賽 大甲高中遠征哈薩克奪兩金一銀
別以為只是撞到一輛腳踏車 網友歎：汽車賣了都不夠賠！
2024/05/24 12:37

別以為只是撞到一輛腳踏車 網友歎：汽車賣了都不夠賠！
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播