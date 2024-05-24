別以為只是撞到一輛腳踏車 網友歎：汽車賣了都不夠賠！

仁愛鄉台14甲線清境路段超商前轎車不慎壓到平躺停放的高價公路自行車。（仁愛分局提供）

2024/05/24 12:37

〔記者佟振國／南投報導〕自行車因材質、零件等因素，造價愈來愈昂貴，日前網路流傳一段汽車輾過自行車的影片，還配合字幕「以為只是撞到一輛腳踏車，可能賣車都不夠賠」，並附上網路照片，原來是義大利進口要價至少15萬元的碳纖維公路車，也讓網友直呼以後路上不止要注意名車，撞到自行車也可能讓小資族一夕間財富歸零。

主要討論交通事故的網路社群流傳一段影片，地點是在南投縣仁愛鄉台14甲線清境路段旁的便利商店，民眾駕駛的轎車不小心壓到平躺停放路邊的自行車，車輪把自行車壓在底下，影片中有人不斷出聲指揮並提醒駕駛以極慢速度將車輪脫離自行車，自行車主則在一旁關切愛車的狀況。

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同時影片也出現一行字幕，「以為只是撞到一輛腳踏車，但結果可能是你汽車賣了都不夠賠」，並附上網路照片，這部標榜碳纖維自行車的售價可不便宜，新車要15萬2000元。

仁愛分局表示，這起事故轄區派出所員警有接獲報案前往處理，是轎車駕駛從合歡山下山至霧社，途經清境路段超商想下車購物，結果不慎壓到平躺停放的公路自行車，員警依法進行現場測繪處理，至於無人受傷，財損部分則由兩造自行處理，警方則未介入。

車友指出，這款義大利進口的碳纖維自行車架價值不菲，還要看其他搭配的零組件，例如輪組、變速套件等，該車使用的輪組大約也要3萬多元，估計新車價至少16萬元起跳，但這還不是頂級套件，甚至還有更高價的自行車。

網友則是大歎，在路上不止看到名車要閃遠一點，現在對自行車也要保持高度警戒，萬一不小心撞到天價自行車，可能1年的薪水都不夠賠，真的會讓小資族一夕間負債累累。

轎車駕駛不慎輾過高價公路自行車影片，還配合字幕「以為只是撞到一輛腳踏車，但結果可能是你汽車賣了都不夠賠」。（民眾提供）

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