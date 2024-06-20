小港高中「中油科學班」續航 續簽產學合作計畫助就學就業

高雄市立小港高中「中油」科學班續航，續簽產學合作計畫助就學就業。（高雄市教育局提供）

2024/06/20 22:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立小港高中今天與台灣中油公司煉製事業部續約，簽訂「中油科學班產學合作第二期計畫」，實現在地人才、在地栽培、在地就業理想，中油公司也肩負起深耕教育、造福在地學子的企業社會責任。

教育局指出，在中油公司的保障下，第二期計畫中自113學年起至115學年入學的中油班同學，畢業後每年至少可錄取10名至中油公司任職；中油也提供每學期、每年級10名同學獎助學金，每名可獲6000元助學。

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針對在地低收入、中低收入戶，或特殊境遇家庭等逆境向學的學生，台灣中油公司給予生活費，每人全年每月2000元，這些回饋措施，都讓中油班優秀的孩子在讀書與工作，能夠無後顧之憂。

小港高中與台灣中油公司再度合作，簽署「中油科學班產學合作第二期計畫」，小港高中校長薛鈺勤主持儀式，立委林岱樺立委、賴瑞隆服務處主任、中油副總經理兼煉製事業部執行長許晋榮、大林煉油廠廠長廖本源、教育局專門委員劉靜文見證。

教育局專委劉靜文說，非常樂見台灣中油公司與小港高中產學合作進入第二期，企業與學校間的穩固合作不只有效縮短學術與產業間的距離，讓孩子奠基工作實力以及對職場的適應力，同時能促進地方產業發展，實現教育與經濟雙贏。

校長薛鈺勤感謝台灣中油公司對小港子弟的照顧，成為實踐社會責任的企業典範，在雙方合作下成立中油科學班，共同培育在地石化產業專才，為小港留住優秀學子、讓在地家庭受益，正是小港高中辦學的重要使命。

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