2024天母啤酒節起跑！ 百家店消費滿額抽

6/21至7/21於100家天母特約店家消費滿200元，即有機會抽中雙人沖繩來回機票等多項大獎。（台北市商業處提供）

2024/06/20 20:53

〔記者楊心慧／台北報導〕「2024天母啤酒節」系列活動將於6月21日起跑，今年首度與商圈多間知名店家攜手打造啤酒入菜美食及最適合的啤酒搭餐等專屬「天母味」餐點，並串聯在地3大百貨業者等共100間店家響應消費滿額抽獎活動，天母運動公園更有每年期間限定超Q巨型「酵母君」裝置，邀請民眾一路吃喝玩樂至7月20、21日主場活動，嗨唱萬人KTV、暢飲12款首發款精釀啤酒並與麋先生、宇宙人一同狂歡。

台北市產業發展局陳俊安表示，市府為形塑商圈特色品牌節慶，2022年起與台北市天母商圈發展協會合作推出天母啤酒節活動，2023年透過邀請外國使節及各國啤酒品牌共同參與，推動天母啤酒節邁向「國際化」，吸引逾23萬人次參與活動，成功帶動商圈商機，成為市府輔導辦理的「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華後又一商圈代表性品牌活動。

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2024天母啤酒節推出天母味特色料理，天母7家在地店家研發以啤酒入菜，另還有22家特色店家合作推出啤酒搭餐；7月13日將於天母大葉高島屋前廣場舉辦「天母味」露天派對，邀請街頭藝人表演及店家廚師介紹餐點搭配巧思，邀請民眾共襄盛舉。

6月21日至7月21日期間，只要加入天母商圈官方LINE帳號即可取得限定版「啤酒護照」，於100家天母在地特約店家，可享天母啤酒節限定優惠，單筆消費滿200元還可獲得抽獎券，有機會抽中雙人沖繩來回機票、CARSCAM SP1公路越野電動折疊自行車等大獎。

另外，巨型「酵母君」氣偶於活動期間設置於天母運動公園入口，於「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲專頁活動貼文下留言並上傳與「酵母君」或活動特約店家合影照，即可抽限定酵母君周邊商品。

7月20日至21日於天母運動公園集結12間在地知名精釀啤酒廠推出首發款限定啤酒，如台灣第一家推行精釀啤酒觀光工廠「吉姆老爹」、擅長開發實驗性酒款「五十五街精釀啤酒」、以及誕生於陽明山上，善用食材原料釀造啤酒的「湧金啤酒」等，滿足不同精釀啤酒風格愛好者。

主場活動則力邀麋先生、宇宙人等人氣歌手輪番上陣，今年更首創「萬人KTV」，邀請DJ播放華語流行金曲，民眾可至舞台兩側一同歡唱，現場更有多款啤酒及人氣美食進駐，從異國風情到在地特色的美食應有盡有，民眾可輕快暢飲啤酒、飽嚐各式美食、盡情K歌搖擺。

首次結合天母美食、美酒，推出7道「啤酒入菜」、22道「啤酒搭餐」組合，以全新天母味。（台北市商業處提供）

2024天母啤酒節結合12家啤酒商，將於7/20、7/21主場活動推出限量首發款精釀啤酒。（台北市商業處提供）

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