桃市取得千首客家音樂授權 供5年推廣使用

客家歌曲影音資料庫授權音樂。（翻攝Youtube）

2024/06/20 20:40

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市客家事務局向客家音樂製作公司取得客家音樂使用授權，建立包含流行歌曲、傳統歌謠共1287首音樂的客家歌曲影音資料庫，開放民眾及相關單位於桃園市內之特定場域進行播放、演唱等非營利性推廣使用，Youtuber如需使用，可聯繫客家事務局協助申請授權。

客家事務局指出，資料庫音樂授權使用期間為即日起至117年12月31日止，開放單位包括桃園市內各級政府機關、客家社團、客家營隊、客家學術藝文班隊、客家藝文活動、公、私立各級學校、歌謠班隊等，不限次數、透過公開播送權、公開上映權、公開演出權等著作權利，進行播放、教學、演唱等非營利性方式使用授權歌曲。

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另具推廣效益，但涉及營利性使用，限財團法人桃園市客家文化基金會，以及經公告的桃園市客家美食餐廳（https://meethakka.tycg.gov.tw/guide.aspx?uid=16&pid=16），可透過申請，透過公開播送權、公開上映權、公開演出權等著作權利，推廣使用授權歌曲。

現今社群影音平台盛行，如果Youtuber想在影片使用客家歌曲影音資料庫音樂，也可與客家事務局聯繫，屆時客家事務局將另外協助向音樂製作公司申請授權。

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