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八德運動中心提供八德公所人員、里長離峰時間免費使用泳池、體適能中心

八德區公所今與八德國民運動中心簽訂「健康運動回饋計畫」，區公所人員及里長可於離峰時間免費使用體適能活動中心及游泳池。（記者謝武雄攝）

八德區公所今與八德國民運動中心簽訂「健康運動回饋計畫」，區公所人員及里長可於離峰時間免費使用體適能活動中心及游泳池。（記者謝武雄攝）

2024/06/20 20:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德區公所今與八德國民運動中心簽訂「健康運動回饋計畫」，區公所人員及里長可於平日晚上六點後及假日晚上六點前，憑工作證及識別證，免費使用體適能活動中心及游泳池。

簽約儀式於下午2點在八德國民運動中心舉行，由八德區長蔡豊展、八德國民運動中心執行長陳孟紳代表雙方簽約，陳孟紳表示，除了離峰時間提供公所人員免費使用外，每年九月九日國民體育日開放公共運動設施供市民免費進場；母親節、父親節、祖父母節3個節日則是「游泳池」及「體適能中心」入場免費方案，每月最後一個周五辦理桃園市民運動日，民眾憑身分證明文件即享「游泳池」及「體適能中心」優惠，歡迎市民多加利用。

蔡豊展表示，八德國民運動中心內設置有游泳池、TRX教室、瑜珈教室、飛輪教室、韻律教室、體適能中心、綜合球場桌球區等，並定期開辦運動課程如有氧、舞蹈、瑜珈、飛輪、武術、專業運動、兒童營隊、球類課程、泳訓等，儼然成為八德地區重要的體育訓練基地。

蔡豊展說，為提升市民運動風氣，憑市民卡使用「游泳池」及「體適能中心」享95折優惠、免費租借球具、全時段樂齡民眾免費使用「游泳池」及「體適能中心」等。

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