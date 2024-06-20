埔里親水節今正式開幕 桃米親水公園山泉水透心涼

南投縣埔里鎮公所舉辦「埔里親水節」系列活動，今於桃米親水公園正式開幕，持續至8月25日。（記者佟振國攝）

2024/06/20 16:59

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所舉辦「埔里親水節」系列活動，今（20）日於桃米親水公園正式開幕，園區使用的山泉水不僅透心涼，今年農村發展及水土保持署更於水源頭增設蓄水及沉砂過濾池，水量、水質更穩定，讓親子開心、安全戲水。

許多民眾喜歡在炎炎夏日戲水消暑，埔里鎮桃米里的親水公園則是提供親子一個安全的戲水空間，公所也從2022年起舉辦「埔里親水節」活動，成為埔里暑期特色活動之一。

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今天活動正式開幕，將會持續至8月25日，活動期間每週三、四休園。而今年以埔里豐富的花卉為主題，噴水區設計花卉造型的花串裝飾，園區內也有花卉造型的互動遊戲裝置，讓大小朋友可以拿水槍競賽，以及花店造型的主題打卡牆，玩水之餘也能樂拍網美照。

埔里鎮長廖志城表示，活動期間每逢週日上午9點至下午4點有音樂與魔術表演，還有以花卉為主題的手作課程，包括玫瑰花釀、編織花、浮游花、緞帶花、乾燥花等，讓親子在玩水的同時也能動手創作，認識埔里的花卉之美。

埔里公所指出，桃米親水公園是引用當地優質的水泉水，今年農村水保署特別在水源頭增設2座各100噸的蓄水池及沉砂過濾池，避免親水公園的水受夏季午後雷雨影響而混濁，讓水量、水質更穩定，每週三、四休園期間，也會進行水池清潔和環境清理，提供大家安全友善的玩水場域，相關活動訊息可查詢「山系‧桃米親水公園」臉書粉絲專頁。

桃米親水公園水池高度適合親子共同戲水消暑。（記者佟振國攝）

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