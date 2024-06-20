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貓纜6/24-7/12年度檢修暫停營運 同步整修木棧平台

貓空纜車將自6月24日至7月12日止，進行為期19天的年度檢修，期間暫停營運。（圖由台北捷運公司提供）

貓空纜車將自6月24日至7月12日止，進行為期19天的年度檢修，期間暫停營運。（圖由台北捷運公司提供）

2024/06/20 16:36

〔記者林承鴻／台北報導〕貓空纜車將自6月24日至7月12日止，進行為期19天的年度檢修，期間暫停營運，並將同步進行設備改善專案，預定於7月13日恢復運轉。配合貓纜暫停營運，部分公車路線也一併暫停行駛。

台北捷運公司發布新聞稿表示，年度檢修期間，同步進行設備改善專案，包括貓空站木棧平台整修丶指南宮站外廁所翻修、轉角一站木棧通道整修丶動物園南站車廂運行相關軌道除鏽上漆、各場站捲線器除鏽上漆丶鋼索上油丶電氣測試、載重測試及運轉測試等年度系統測試。

台北市公共運輸處則表示，配合貓纜暫停營運，貓空遊園公車左線（指南宮）及貓空遊園公車右線於檢修期間暫時停駛，建議可改搭棕15、小10、貓空遊園公車左線（動物園）及通勤21等公車路線至貓空地區。

北捷說明，今年度重要設備大修工作，包括齒輪箱周轉件及油管更換、液壓控制單元蓄壓器壓力量測、驅動大輪軸承更換、緊急煞車卡鉗更換、場站水平索輪更換、驅動大輪襯墊更換等。

北捷補充，貓空纜車營運以來逾17年，每年均依原廠建議週期執行各項設備大修及測試作業，維護旅客搭乘安全。貓空纜車年度停機檢修，原則上規劃於每年5月至7月進行，原因為貓空地區自5月開始，即進入落雷頻繁季節，安排落雷季進行當年度大修工作，可減少因年度停機檢修暫停營運造成民眾不便。

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