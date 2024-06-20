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澎湖主題特色遊程新亮點 「好澎遊Chill嗨嗨」7/1開放報名

澎湖主題遊程，將綠金海菜納入。（澎管處提供）

澎湖主題遊程，將綠金海菜納入。（澎管處提供）

2024/06/20 15:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國家風景區管理處去年推出第一波「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程深獲好評，今年1至3月推出第二波特色遊程，期間針對「成功擼魚栽樂」、「澎湖綠金識海菜」進行輔導優化，並預計今年8至10月推出第三波遊程。除了以上特色遊程，今年10、11月每週六亦推出「林投牽罟趣」活動場次，預計7月1日開放線上報名，邀請大家了解舊時漁民捕魚方式。

為擴大推廣第三波澎湖主題特色遊程，澎管處安排踩線行程，邀請旅行業者、Inbound 旅遊業者、國內外網紅部落客參與主題特色遊程「澎湖綠金識海菜」、「蚵殼珊瑚海龜帶著走」、「花菜干玩花枝」、「南寮雞母狗捏捏樂」、「魚拓壓壓樂」及「成功擼魚栽樂」等體驗，並欣賞澎湖自然景致與品嘗在地美食，每項主題遊程都充分展現出澎湖珍貴的人文特色與自然生態資源，讓所有參加者對澎湖旅遊有全新的認知。

主題遊程體驗之際同時也呈現「成功擼魚栽樂」、「澎湖綠金識海菜」優化成果，尚未體驗「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程魅力的民眾，敬請期待第三波主題遊程的推出，詳情可關注澎湖國家風景區管理處粉絲專頁：

https://www.facebook.com/penghunsa?locale=zh_T

牡蠣殼變黃金過程，也設計在澎湖主題遊程內。（澎管處提供）

牡蠣殼變黃金過程，也設計在澎湖主題遊程內。（澎管處提供）

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