台灣1至4月赴瑞士旅遊停留夜次數 比疫前增加10％

瑞士國家旅遊局新LOGO。（記者蔡昀容攝）

2024/06/20 15:38

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣1至4月至瑞士旅遊停留夜次，今年比疫前2019年同期增加10％。瑞士國家旅遊局20日在台北舉辦新品牌暨夏季發表會，揮別使用30年的金花LOGO，發表以「Alpine glow」（指黎明前或黃昏後高山上的玫瑰色光芒）為概念，設計擁有5種不同深淺色的新LOGO。

瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜（Daniela Chiani）表示，瑞士國家旅遊局以瑞士國花雪絨花為概念，使用「金色花朵」標識推廣旅遊至今已近30年，考量旅遊型態和世代變化，決定設計全新的數位化品牌形象，面向新一代。

請繼續往下閱讀...

常典娜說，阿爾卑斯山頂有積雪，當黎明前或黃昏後，會反映出玫瑰色光芒，稱作「Alpine glow」，新的品牌LOGO以此為概念，使用5種不同深淺的紅色，又象徵現代、多樣和獨立，而「Switzerland」的字母「T在LOGO中，被瑞士十字取代，象徵值得信賴的起源。

常典娜分析，2023年瑞士全球遊客停留夜次數，約4200萬次，較2022年增長9.2%；大中華區（指中國、香港、台灣）遊客在瑞士停留達81萬6690夜次，是亞太區市場第一名。

2023年台灣赴瑞士市場，達20萬3782夜次，比疫前2019年的26萬1945夜次，恢復77％，瑞士看好台灣2025年繼續成為增長引擎，並超越疫前紀錄。至於台灣赴瑞士1至4月停留夜次數，2024年3萬9293次數比疫前2019年3萬5754次數，高出10％，比2023年3萬935次數，高出27％。

瑞士主打高品質旅行，而非單純衝高人次。常典娜說，夏季屬於瑞士旅遊旺季，湖光山色環繞的城市琉森令遊客流連忘返；適合自由行和亮點打卡的「龍之山」皮拉圖斯推出中文版互動導覽體驗；瑞吉山夏季開放徒步加傳統瑞士燒烤。

文化藝術愛好者可持蘇黎世遊客卡體驗瑞士第一大城市，乘坐4號電車探訪蘇黎世最主要的設計和文化藝術機構，家庭遊客可帶孩子參觀蘇黎世的瑞士蓮巧克力博物館或日內瓦新開放的CERN科技館。

運動愛好者可投身馬特宏峰高山穿越（Alpine Crossing），乘坐阿爾卑斯地區最高的跨國纜車，或冰川快車上全身心放鬆，抵達機動車禁行的秘境小鎮，或者坐上猶如紅色絲帶般的伯連納快車穿越瑞士三大語區和聯合國教科文組織的世界遺產路段。

瑞士國家旅遊局建議，搭乘瑞士國際航空公司經香港轉機前往蘇黎世，每日皆有往返航班；持瑞士旅行通行證沿瑞士環遊火車之路探索多個目的地。

瑞士伯連納列車。（瑞士旅遊局提供）

瑞士國家旅遊局新Logo概念原型，是象徵瑞士阿爾卑斯山朝霞或晚霞的玫瑰光芒。（瑞士國家旅遊局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法