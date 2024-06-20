虐童案兒福社工涉偽造文書二度被傳喚 近日將偵結

女社工（戴黑色鴨舌帽）二度被傳喚。（記者陳彩玲攝）

2024/06/20 15:38

〔記者陳彩玲／台北報導〕北市1歲男嬰（化名剴剴），去年遭兒福聯盟轉介的保母劉彩萱姊妹虐死，2人已被依凌虐幼童致死等3罪起訴，而剴剴親友質疑兒福聯盟陳姓女社工訪查不實、造假資料，檢警去年3月執行搜索、約談，訊後依涉犯過失致死、偽造文書等罪，諭令30萬交保。6月14日下午，檢察官再度傳喚陳女出庭，釐清案情，據了解，全案將於近日偵查終結。

去年8月間，剴剴的外婆經兒福聯盟媒介，將剴剴交由劉彩萱照顧，未料不到3個月剴剴遭虐死，檢方查出劉彩萱和妹妹劉若琳不僅重複使用爬滿蟑螂的紙杯，每天僅餵食1餐未加熱的泥狀廚餘給剴剴，導致營養不良，更長期以繩索、布條綑綁剴剴的四肢、頭部；對折綑綁身體並用口罩、保力龍遮蓋眼睛後，拿行李帶將其綁在椅腳。4月18日，劉彩萱、劉若琳被依凌虐幼童致死等3罪起訴。

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不過，剴剴遭虐死案偵辦期間，剴剴親友質疑兒福聯盟陳姓女社工訪查不實、造假資料等，台北地檢署另分案偵辦，今年3月指揮文山二分局前往內湖區兒福聯盟搜索，查扣她在兒福聯盟座位的電腦主機、訪視表及書面文件等，並拘提陳女到案說明，檢方複訊後依涉過失致死與偽造文書，諭令30萬交保。

檢察官經多日調查，6月14日下午，第二次傳喚陳姓女社工到案，經3個多小時訊問才結束，據了解，此部分將於近日偵查終結。至於劉彩萱親友涉嫌協助作偽證或湮滅證據部分，持續偵辦中。

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