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阿里山林鐵缺失6月底前改善完成 全線通車延至7月6日

阿里山林鐵仍有缺失待改善，全線通車延至7月6日。（記者蔡宗勳攝）

阿里山林鐵仍有缺失待改善，全線通車延至7月6日。（記者蔡宗勳攝）

2024/06/20 14:50

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山林業鐵路原訂7月1日全線通車，但鐵道局6月13、14日辦理林鐵未通車路段臨時檢查，發現還有缺失待改善，阿里山林鐵及文資處正積極辦理相關改善事項，預計6月底前完成，考量到行政程序恐無法在7月1日前完備，林鐵處決定延至7月6日全線通車。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱指出，鐵道局檢查後，列出包括42號隧道內側壁預留管線支架與扣環應整理及固定、增設洞口逃生距離里程、西洞口上方2棵樹木列管並定期巡檢、第一分道擋土牆灌漿補強、60k附近山側邊溝土方清除、45號隧道頂拱襯砌表面有剝落疑慮應修補等缺失，都不是重大缺失，預計6月底前可完成改善。

周恆凱強調，雖預定7月1日全線通車，但考量到行政程序需完備，加上許多民眾對通車十分關注與期待，經評估後，決定將全線通車期程改至7月6日，並提前在今天公告周知。

林鐵處今天也公告7月7日起每日固定行駛定期列車時間，分別是9點嘉義車站開往十字路車站、10點嘉義車站開往阿里山車站、11點50分阿里山車站開往嘉義車站、14點十字路車站開往嘉義車站，開放售票時間另行公告。

另阿里山車庫DL-38調車機關車今中午11點47分於車庫內進行調車作業時出軌，林鐵處已依規通報林業保育署、鐵道局及運安會，出軌原因仍待調查，未影響列車營運。

42號隧道有內側壁預留管線支架與扣環應整理等缺失待改善。（記者蔡宗勳攝）

42號隧道有內側壁預留管線支架與扣環應整理等缺失待改善。（記者蔡宗勳攝）

阿里山車庫DL-38調車機關車今天中午進行調車作業時出軌。（民眾提供）

阿里山車庫DL-38調車機關車今天中午進行調車作業時出軌。（民眾提供）

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