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AI監控種芭樂、九層塔！台中國高中生成果發表

國立興大附中余光磊 （左後）、周宣皓（左前）、張嘉家（右）利用AIoT智慧聯網課程學習到的知識，製作「芭樂健康檢查」專題。（記者陳建志攝）

國立興大附中余光磊 （左後）、周宣皓（左前）、張嘉家（右）利用AIoT智慧聯網課程學習到的知識，製作「芭樂健康檢查」專題。（記者陳建志攝）

2024/06/20 15:01

〔記者陳建志／台中報導〕AI風潮全球狂吹，台中光華高工去年開始開設AIoT智慧聯網課程，並結合國立興大附中、曉明女中、居仁國中學生，製作小黃瓜辨識器、芭樂健康檢查、人臉辨辨辨、智慧花卉栽培與生長監控、九層塔如是說、芽芽成長日記等專題，今天舉行成果發表，學生都說讓自己學習到組裝電路板、感測器，還有學習運用LOBE.ai、Raspberry Pi Pico W和BlocklyDuino F2等軟、硬體。

光華高工校長賈德琪表示，學校近年推動專題導向學習（PBL）方式，以科技輔助自主學習，致力於培養具備學習力的AI時代新人才，讓學生在高中階段就能學習到目前最夯的AIot人工智慧與物聯網相關知識和應用，成為上大學進一步運用的基礎。

賈德琪表示，此次課程以智慧農業作為跨領域學習的基礎，讓學生從實做中學習，建立學生在AI基礎上的實戰能力，除學習到LOBE.ai軟體，也完成了NV認證，並深度學習發展、影像辨識、判斷手勢、手語、神經網路與最大池化、資料增強等，硬體方面則學習了Raspberry Pi Pico W、 感測器電路和BlocklyDuino F2。

今天進行成果發表，光華高工學生製作了「九層塔如是說」、「芽芽成長日記」、「小黃瓜辨識器」3個專題，其中林昌龍、林伯憲、楊明哲、詹祐誠製作「九層塔如是說」專題，林昌龍表示，過程中利用感測器、雲端數據收集、人工智慧等技術對九層塔的生長狀況進行監測和分析，並通過機器學習和自然語言處理技術，控制土壤養分、光照時間、溫溼度，打造出一個智慧農場助理；楊明哲說從中除認識到許多農業知識，也讓自己學習到電路板、感測器的組裝。

興大附中的余光磊、周宣皓、張嘉家則是製作「芭樂健康檢查」專題，利用AI辨視葉片的狀況，來判別芭樂健康狀況，將葉片區分成健康等5種狀況，發現辨識精確度可達98%，未來希望可以結合空拍機，更快速的辨視果樹健康狀況，協助果農成為管理果園的利器，提升品質與市場競爭力。

另外，曉明女中羅虹媛、陳思瑜製作「人臉辨辨辨」專題，利用課程學習到的影像辨識及程式工具，實作開發一套人臉識別系統，並反思其實用性及安全隱私，未來希望能運用在校園安全管理、提升安全防護能力、辨別情緒狀態等各種不同領域。

台中光華高工開設AIoT智慧聯網課程，學生利用學習到的軟硬體知識，製作「九層塔如是說」專題，打造出智慧農場。（記者陳建志攝）

台中光華高工開設AIoT智慧聯網課程，學生利用學習到的軟硬體知識，製作「九層塔如是說」專題，打造出智慧農場。（記者陳建志攝）

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